https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946972077.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:09
2024-05-19T09:09
2024-05-19T09:53
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого мая около 07:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дрон уничтожили дежурные средства ПВО.Ночью над регионом также сбили три беспилотника. Еще 57 БПЛА поразили над Краснодарским краем, а над Крымом уничтожили девять ракет ATACMS и один дрон.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили беспилотник
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью