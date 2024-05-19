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Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024
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09:09 19.05.2024 (обновлено: 09:53 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946972077.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T09:09
2024-05-19T09:53
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого мая около 07:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дрон уничтожили дежурные средства ПВО.Ночью над регионом также сбили три беспилотника. Еще 57 БПЛА поразили над Краснодарским краем, а над Крымом уничтожили девять ракет ATACMS и один дрон.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html
https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html
белгородская область
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белгородская область, россия, происшествия
Белгородская область, Россия, Происшествия
Над Белгородской областью сбили беспилотник

ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтрельбы из зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10М3" на всеармейском конкурсе "Чистое небо"
Стрельбы из зенитно-ракетного комплекса Стрела-10М3 на всеармейском конкурсе Чистое небо - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.
"Девятнадцатого мая около 07:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Дрон уничтожили дежурные средства ПВО.
Ночью над регионом также сбили три беспилотника. Еще 57 БПЛА поразили над Краснодарским краем, а над Крымом уничтожили девять ракет ATACMS и один дрон.
Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.
Системы ПВО отражают атаки противника.
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