https://ria.ru/20240519/bespilotnik-1946972077.html

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 19.05.2024

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T09:09

2024-05-19T09:09

2024-05-19T09:53

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны."Девятнадцатого мая около 07:40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.Дрон уничтожили дежурные средства ПВО.Ночью над регионом также сбили три беспилотника. Еще 57 БПЛА поразили над Краснодарским краем, а над Крымом уничтожили девять ракет ATACMS и один дрон.Украина постоянно обстреливает приграничные российские регионы, наносит удары с беспилотников и устраивает диверсии.Системы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240519/ukraina-1946943329.html

https://ria.ru/20240519/pozhar-1946958374.html

белгородская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия