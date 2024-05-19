https://ria.ru/20240519/banking-1947190569.html

Исламский банкинг сможет конкурировать с классическим, заявили в "Сбере"

Исламский банкинг сможет конкурировать с классическим, заявили в "Сбере" - РИА Новости, 20.05.2024

Исламский банкинг сможет конкурировать с классическим, заявили в "Сбере"

Исламский банкинг в России в будущем сможет конкурировать с традиционным финансированием, где есть ссудный процент, заявил в интервью РИА Новости старший... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-19T10:05

2024-05-19T10:05

2024-05-20T13:57

экономика

россия

казань

олег ганеев

сбер

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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Исламский банкинг в России в будущем сможет конкурировать с традиционным финансированием, где есть ссудный процент, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Да, сможет, конечно. Более 20 миллионов жителей России – это мусульмане, причем многие из них не пользуются банковскими услугами, исходя из своих этических принципов", - ответил он на вопрос, сможет ли исламский банкинг в будущем конкурировать с классическим. "Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, рост исламских финансов ожидается на уровне 9% в год, несмотря на кризисные явления в мире", - добавил Ганеев. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240519/sberbank-1946963053.html

https://ria.ru/20240312/putin-1932612702.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, казань, олег ганеев, сбер