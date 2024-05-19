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Исламский банкинг сможет конкурировать с классическим, заявили в "Сбере" - РИА Новости, 20.05.2024
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10:05 19.05.2024 (обновлено: 13:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240519/banking-1947190569.html
Исламский банкинг сможет конкурировать с классическим, заявили в "Сбере"
Исламский банкинг сможет конкурировать с классическим, заявили в "Сбере" - РИА Новости, 20.05.2024
Исламский банкинг сможет конкурировать с классическим, заявили в "Сбере"
Исламский банкинг в России в будущем сможет конкурировать с традиционным финансированием, где есть ссудный процент, заявил в интервью РИА Новости старший... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-19T10:05
2024-05-20T13:57
экономика
россия
казань
олег ганеев
сбер
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Исламский банкинг в России в будущем сможет конкурировать с традиционным финансированием, где есть ссудный процент, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum". "Да, сможет, конечно. Более 20 миллионов жителей России – это мусульмане, причем многие из них не пользуются банковскими услугами, исходя из своих этических принципов", - ответил он на вопрос, сможет ли исламский банкинг в будущем конкурировать с классическим. "Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, рост исламских финансов ожидается на уровне 9% в год, несмотря на кризисные явления в мире", - добавил Ганеев. Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240519/sberbank-1946963053.html
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экономика, россия, казань, олег ганеев, сбер
Экономика, Россия, Казань, Олег Ганеев, Сбер
Исламский банкинг сможет конкурировать с классическим, заявили в "Сбере"

Вице-президент "Сбера": исламский банкинг сможет конкурировать с классическим

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПервый офис Сбербанка
Первый офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый офис Сбербанка. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 19 мая – РИА Новости. Исламский банкинг в России в будущем сможет конкурировать с традиционным финансированием, где есть ссудный процент, заявил в интервью РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев в кулуарах форума России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum".
"Да, сможет, конечно. Более 20 миллионов жителей России – это мусульмане, причем многие из них не пользуются банковскими услугами, исходя из своих этических принципов", - ответил он на вопрос, сможет ли исламский банкинг в будущем конкурировать с классическим.
Вывеска Сбера - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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19 мая, 07:02
"Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, рост исламских финансов ожидается на уровне 9% в год, несмотря на кризисные явления в мире", - добавил Ганеев.
Двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга стартовал 1 сентября прошлого года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.
Партнерское финансирование подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В такой финансовой модели не выдаются классические займы под проценты и используются другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – Исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
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ЭкономикаРоссияКазаньОлег ГанеевСбер
 
 
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