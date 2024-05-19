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Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста - РИА Новости, 19.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:50 19.05.2024 (обновлено: 16:55 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/arest-1947027911.html
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста - РИА Новости, 19.05.2024
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста
Апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы,... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T16:50
2024-05-19T16:55
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
красногорск
крокус сити холл
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы, следует из базы данных столичных судов. Как указано в картотеке, апелляционная жалоба поступила на продление ареста Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде, вопрос рассматривался в рамках одного заседания. В суде не уточнили, кто именно из четверки подал апелляционную жалобу. Басманный суд Москвы в четверг и пятницу продлил арест всем обвиняемым до 22 августа. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html
https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html
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происшествия, москва, россия, красногорск, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Красногорск, Крокус Сити Холл
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста

В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкЗадержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Задержанные по подозрению в террористическом акте в Крокус Сити Холл в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Задержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы, следует из базы данных столичных судов.
Как указано в картотеке, апелляционная жалоба поступила на продление ареста Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде, вопрос рассматривался в рамках одного заседания. В суде не уточнили, кто именно из четверки подал апелляционную жалобу.
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Нарышкин рассказал о расследовании теракта в "Крокусе"
8 мая, 07:07
Басманный суд Москвы в четверг и пятницу продлил арест всем обвиняемым до 22 августа.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Назримад Лутфуллои в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Один из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" хотел уехать в Сирию
6 мая, 12:35
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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