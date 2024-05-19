Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста
В суд поступила жалоба на продление ареста фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкЗадержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео
Задержанные по подозрению в террористическом акте в "Крокус Сити Холл" в здании центрального аппарата Следственного комитета РФ в Москве. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы, следует из базы данных столичных судов.
Как указано в картотеке, апелляционная жалоба поступила на продление ареста Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде, вопрос рассматривался в рамках одного заседания. В суде не уточнили, кто именно из четверки подал апелляционную жалобу.
Басманный суд Москвы в четверг и пятницу продлил арест всем обвиняемым до 22 августа.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.