https://ria.ru/20240519/arest-1947027911.html

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста - РИА Новости, 19.05.2024

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" начали обжаловать продление ареста

Апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T16:50

2024-05-19T16:50

2024-05-19T16:55

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Апелляционная жалоба на постановление о продлении на три месяца срока ареста фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле" поступила в Басманный суд Москвы, следует из базы данных столичных судов. Как указано в картотеке, апелляционная жалоба поступила на продление ареста Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде, вопрос рассматривался в рамках одного заседания. В суде не уточнили, кто именно из четверки подал апелляционную жалобу. Басманный суд Москвы в четверг и пятницу продлил арест всем обвиняемым до 22 августа. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html

https://ria.ru/20240506/terrorizm-1944108241.html

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