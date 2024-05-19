Собянин: Порядка 350 тысяч посетителей приняли участие в акции "Ночь в музее"
"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие к памятной дате выходные.
"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие к памятной дате выходные.
Основная цель мероприятия– дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.
Основная цель мероприятия– дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.
Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
На официальной странице акции можно было смотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, проходящих в российских музеях.
На официальной странице акции можно было смотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, проходящих в российских музеях.
История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".
История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".
В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной.
В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной.
В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи.
В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи.
Известность акции "Ночь музеев" за последние 11 лет значительно выросла: если в 2012 году о ней не знали 56% россиян, то на 2023 год доля составила 33%.
Известность акции "Ночь музеев" за последние 11 лет значительно выросла: если в 2012 году о ней не знали 56% россиян, то на 2023 год доля составила 33%.
В 2024 году тема акции, проводимой в Год семьи, – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".
В 2024 году тема акции, проводимой в Год семьи, – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".
"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие к памятной дате выходные.
Основная цель мероприятия– дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.
Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".
На официальной странице акции можно было смотреть прямые трансляции экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов, проходящих в российских музеях.
История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".
В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной.
В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи.
Известность акции "Ночь музеев" за последние 11 лет значительно выросла: если в 2012 году о ней не знали 56% россиян, то на 2023 год доля составила 33%.
В 2024 году тема акции, проводимой в Год семьи, – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии".