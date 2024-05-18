https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946923233.html
В США заметили странную деталь на кадрах с Зеленским и Блинкеном
В США заметили странную деталь на кадрах с Зеленским и Блинкеном - РИА Новости, 18.05.2024
В США заметили странную деталь на кадрах с Зеленским и Блинкеном
Встречу президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве постановочно снимали для пиара, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:34
2024-05-18T19:34
2024-05-18T20:41
специальная военная операция на украине
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Встречу президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве постановочно снимали для пиара, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Вы видите переход от одного кадра с Блинкеном к другому, где видно его плечо, а камера смотрит на Зеленского. Затем идет панорамный вид, где позади идет парень с камерой. Это говорит о том, что видеоредактору пришлось сидеть и монтировать все это. <…> Я имею в виду, что все это — пиар и пропаганда", — отметил он.Так экс-агент ЦРУ прокомментировал слова ведущего — отставного судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано о постановочном характере видео с переговоров, которые он сравнил с голливудским фильмом.По словам эксперта, несмотря на все старания, качество монтажа оставляет желать лучшего. К примеру, он обратил внимание, что на кадрах мелькают другие операторы.Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946915503.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Энтони Блинкен, США, Украина
В США заметили странную деталь на кадрах с Зеленским и Блинкеном
Джонсон: встреча Зеленского и Блинкена постановочно снималась для пиара