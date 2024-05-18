https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html

"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове

"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове - РИА Новости, 18.05.2024

"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось, заявил отставной... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T16:54

2024-05-18T16:54

2024-05-18T17:26

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей"."Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. <…> Он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. <…> Президента просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников. И если они его подставляют, то он должен сделать выводы", — отметил он.По словам генерала, ситуация на Харьковском направлении достаточно сложная. Он добавил, что тяжелые бои разворачиваются именно там, где в итоге не было организованно фортификационное оборудование территории."Мы видели огромное количество фотографий, где зубы дракона были свалены в кучу в этих районах. <…> Недооценивание или нежелание правильно оценивать ситуацию и угрозу наступления привело к тому, что мы теряем эти территории", — резюмировал он.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство также рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946900112.html

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сергей кривонос, украина, харьков