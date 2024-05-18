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"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:54 18.05.2024 (обновлено: 17:26 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946906410.html
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове - РИА Новости, 18.05.2024
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось, заявил отставной... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T16:54
2024-05-18T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
владимир зеленский
сергей кривонос
украина
харьков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей"."Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. &lt;…&gt; Он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. &lt;…&gt; Президента просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников. И если они его подставляют, то он должен сделать выводы", — отметил он.По словам генерала, ситуация на Харьковском направлении достаточно сложная. Он добавил, что тяжелые бои разворачиваются именно там, где в итоге не было организованно фортификационное оборудование территории."Мы видели огромное количество фотографий, где зубы дракона были свалены в кучу в этих районах. &lt;…&gt; Недооценивание или нежелание правильно оценивать ситуацию и угрозу наступления привело к тому, что мы теряем эти территории", — резюмировал он.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство также рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946900112.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сергей кривонос, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Украина, Харьков
"Все мощно". Генерал ВСУ раскрыл, как Зеленского опозорили в Харькове

Генерал ВСУ Кривонос: украинские чиновники выставили Зеленского на посмешище

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не оказалось, заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей".
"Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. <…> Он (Зеленский. — Прим. ред.) сказал, что все хорошо, все мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет. <…> Президента просто выставили на посмешище, но на то он и президент, чтобы назначать правильных чиновников. И если они его подставляют, то он должен сделать выводы", — отметил он.
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По словам генерала, ситуация на Харьковском направлении достаточно сложная. Он добавил, что тяжелые бои разворачиваются именно там, где в итоге не было организованно фортификационное оборудование территории.
"Мы видели огромное количество фотографий, где зубы дракона были свалены в кучу в этих районах. <…> Недооценивание или нежелание правильно оценивать ситуацию и угрозу наступления привело к тому, что мы теряем эти территории", — резюмировал он.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство также рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийСергей КривоносУкраинаХарьков
 
 
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