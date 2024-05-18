https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946856502.html
Лишь четверть. Зеленский сделал шокирующее признание
Лишь четверть. Зеленский сделал шокирующее признание - РИА Новости, 18.05.2024
Лишь четверть. Зеленский сделал шокирующее признание
На сегодняшний день у Украины отсутствует нужное количество необходимых для обороны страны систем противовоздушной обороны, заявил президент государства... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T11:25
2024-05-18T11:25
2024-05-18T11:25
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На сегодняшний день у Украины отсутствует нужное количество необходимых для обороны страны систем противовоздушной обороны, заявил президент государства Владимир Зеленский, его слова приводит AFP."У Украины есть лишь 25 процентов необходимых ПВО", — приводит издание на своей странице в Х слова главы киевского режима.Накануне Владимир Зеленский назвал продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении. Он предположил, что оно "может состоять из нескольких волн". По словам президента Украины, "первая волна" была именно в Харьковской области.Минобороны в пятницу сообщило, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья. В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника.Накануне президент России Владимир Путин заявил в китайском Харбине, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области и каждый день двигаются строго по плану.
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946632357.html
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В мире, Харьковская область, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Лишь четверть. Зеленский сделал шокирующее признание
Зеленский: Украина располагает лишь четвертью необходимых ПВО
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
На сегодняшний день у Украины отсутствует нужное количество необходимых для обороны страны систем противовоздушной обороны, заявил президент государства Владимир Зеленский, его слова приводит AFP
.
"У Украины есть лишь 25 процентов необходимых ПВО", — приводит издание на своей странице в Х слова главы киевского режима.
Накануне Владимир Зеленский назвал продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении. Он предположил, что оно "может состоять из нескольких волн". По словам президента Украины, "первая волна" была именно в Харьковской области.
Минобороны в пятницу сообщило, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья. В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Накануне президент России Владимир Путин
заявил в китайском Харбине
, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области и каждый день двигаются строго по плану.