https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946856502.html

Лишь четверть. Зеленский сделал шокирующее признание

Лишь четверть. Зеленский сделал шокирующее признание - РИА Новости, 18.05.2024

Лишь четверть. Зеленский сделал шокирующее признание

На сегодняшний день у Украины отсутствует нужное количество необходимых для обороны страны систем противовоздушной обороны, заявил президент государства... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:25

2024-05-18T11:25

2024-05-18T11:25

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На сегодняшний день у Украины отсутствует нужное количество необходимых для обороны страны систем противовоздушной обороны, заявил президент государства Владимир Зеленский, его слова приводит AFP."У Украины есть лишь 25 процентов необходимых ПВО", — приводит издание на своей странице в Х слова главы киевского режима.Накануне Владимир Зеленский назвал продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении. Он предположил, что оно "может состоять из нескольких волн". По словам президента Украины, "первая волна" была именно в Харьковской области.Минобороны в пятницу сообщило, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья. В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника.Накануне президент России Владимир Путин заявил в китайском Харбине, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области и каждый день двигаются строго по плану.

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946632357.html

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946441564.html

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в мире, харьковская область, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин