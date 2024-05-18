https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946825857.html
Зеленский назвал продвижение ВС России в Харьковской области первым шагом
Зеленский назвал продвижение ВС России в Харьковской области первым шагом - РИА Новости, 18.05.2024
Зеленский назвал продвижение ВС России в Харьковской области первым шагом
Владимир Зеленский назвал в интервью агентству Франс Пресс продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении, заявив,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:17
2024-05-18T03:17
2024-05-18T03:43
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал в интервью агентству Франс Пресс продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении, заявив, что Украине не хватает систем ПВО и необходимо больше военных. Зеленский предположил, что наступление России "может состоять из нескольких волн". По его словам, "первая волна" была именно в Харьковской области. По утверждению Зеленского, Украина в настоящее время располагает лишь 25% от необходимой ей ПВО, а для предотвращения превосходства России в воздухе Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов. Агентство отмечает, что Зеленский сделал "редкое признание", заявив, что украинской армии нужно больше людей для ротации и поднятия морального духа. По его словам, "большое количество бригад пустует". Минобороны в пятницу информировало, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья. В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. Накануне президент России Владимир Путин заявил в китайском Харбине, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области и каждый день двигаются строго по плану, но планов взятия самого Харькова "на сегодняшний день нет".
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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в мире, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский назвал продвижение ВС России в Харьковской области первым шагом
Зеленский назвал продвижение ВС России под Харьковом первым шагом в наступлении
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Владимир Зеленский назвал в интервью
агентству Франс Пресс продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении, заявив, что Украине не хватает систем ПВО и необходимо больше военных.
Зеленский предположил, что наступление России "может состоять из нескольких волн". По его словам, "первая волна" была именно в Харьковской области.
По утверждению Зеленского, Украина в настоящее время располагает лишь 25% от необходимой ей ПВО, а для предотвращения превосходства России в воздухе Киеву
нужно от 120 до 130 современных самолетов.
Агентство отмечает, что Зеленский сделал "редкое признание", заявив, что украинской армии нужно больше людей для ротации и поднятия морального духа. По его словам, "большое количество бригад пустует".
Минобороны в пятницу информировало, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья. В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника.
Накануне президент России Владимир Путин
заявил в китайском Харбине
, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области и каждый день двигаются строго по плану, но планов взятия самого Харькова
"на сегодняшний день нет".