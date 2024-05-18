https://ria.ru/20240518/zelenskiy-1946825857.html

Зеленский назвал продвижение ВС России в Харьковской области первым шагом

Зеленский назвал продвижение ВС России в Харьковской области первым шагом - РИА Новости, 18.05.2024

Зеленский назвал продвижение ВС России в Харьковской области первым шагом

Владимир Зеленский назвал в интервью агентству Франс Пресс продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении, заявив,... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:17

2024-05-18T03:17

2024-05-18T03:43

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

россия

украина

владимир зеленский

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал в интервью агентству Франс Пресс продвижение российских войск в Харьковской области "лишь первым шагом" в новом наступлении, заявив, что Украине не хватает систем ПВО и необходимо больше военных. Зеленский предположил, что наступление России "может состоять из нескольких волн". По его словам, "первая волна" была именно в Харьковской области. По утверждению Зеленского, Украина в настоящее время располагает лишь 25% от необходимой ей ПВО, а для предотвращения превосходства России в воздухе Киеву нужно от 120 до 130 современных самолетов. Агентство отмечает, что Зеленский сделал "редкое признание", заявив, что украинской армии нужно больше людей для ротации и поднятия морального духа. По его словам, "большое количество бригад пустует". Минобороны в пятницу информировало, что в течение недели подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья. В ведомстве отметили, что российские войска продолжают продвижение в глубину обороны противника. Накануне президент России Владимир Путин заявил в китайском Харбине, что российские военнослужащие добиваются успехов в Харьковской области и каждый день двигаются строго по плану, но планов взятия самого Харькова "на сегодняшний день нет".

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

харьковская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, россия, украина, владимир зеленский, владимир путин