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Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 18.05.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:10
2024-05-18T15:10
2024-05-18T15:10
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дмитрий песков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов, в Харьковской области звучит тревога. "В городе шумно. Серия взрывов", - написал Терехов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 14.53 мск, в Харьковской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Терехов: в Харькове прогремели взрывы