https://ria.ru/20240518/vzryvy-1946863484.html
В центре Белгорода слышны взрывы
В центре Белгорода слышны взрывы - РИА Новости, 18.05.2024
В центре Белгорода слышны взрывы
В центре Белгорода слышны взрывы на фоне объявления о ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:25
2024-05-18T12:25
2024-05-18T13:07
белгород
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белгородская область
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В центре Белгорода слышны взрывы на фоне объявления о ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.Взрывы гремят в районе центральной площади, при этом звучат сирены.Предупреждение о ракетной опасности запустили в городе примерно в 12:18. Жителей призвали не подходить к окнам, укрываться в помещениях со сплошными стенами, находящихся на улице — спуститься в укрытия.Около 12:45 сигнал отменили.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.Двенадцатого мая город во время массированного обстрела областного центра в результате прямого попадания снаряда обрушился подъезд в десятиэтажном жилом доме на улице Щорса. Спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. По последним данным, погибли 17 человек. Трое спасателей получили травмы различной степени тяжести.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240517/zona-1946654826.html
https://ria.ru/20240517/spasatel-1946741279.html
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белгород, вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия
В центре Белгорода слышны взрывы
В центре Белгорода слышны взрывы на фоне ракетной опасности
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В центре Белгорода слышны взрывы на фоне объявления о ракетной опасности, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы гремят в районе центральной площади, при этом звучат сирены.
Предупреждение о ракетной опасности запустили в городе примерно в 12:18. Жителей призвали не подходить к окнам, укрываться в помещениях со сплошными стенами, находящихся на улице — спуститься в укрытия.
Около 12:45 сигнал отменили.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область
.
Двенадцатого мая город во время массированного обстрела областного центра в результате прямого попадания снаряда обрушился подъезд в десятиэтажном жилом доме на улице Щорса. Спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. По последним данным, погибли 17 человек. Трое спасателей получили травмы различной степени тяжести.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.