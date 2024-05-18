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В центре Белгорода прогремели взрывы

В центре Белгорода прогремели взрывы - РИА Новости, 18.05.2024

В центре Белгорода прогремели взрывы

Несколько взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности утром в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:00

2024-05-18T07:00

2024-05-18T07:15

специальная военная операция на украине

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россия

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Несколько взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности утром в субботу, передает корреспондент РИА Новости. В центре города около Соборной площади можно было услышать несколько взрывов на фоне работающей сирены и предупреждения о ракетной опасности.Позднее воздушную тревогу отменили.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району погибли женщина и ребенок.Кроме того, в минувшее воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны армии противника. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. По последним данным, погибли 17 человек. Трое спасателей получили травмы различной степени.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

россия

белгородская область

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белгород, россия, происшествия, белгородская область