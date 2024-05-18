В центре Белгорода прогремели взрывы

БЕЛГОРОД, 18 мая — РИА Новости. Несколько взрывов было слышно в центре Белгорода на фоне ракетной опасности утром в субботу, передает корреспондент РИА Новости. В центре города около Соборной площади можно было услышать несколько взрывов на фоне работающей сирены и предупреждения о ракетной опасности.Позднее воздушную тревогу отменили.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.Накануне губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при ударе дронов-камикадзе ВСУ по Белгородскому району погибли женщина и ребенок.Кроме того, в минувшее воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны армии противника. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. По последним данным, погибли 17 человек. Трое спасателей получили травмы различной степени.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Кроме того, в минувшее воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны армии противника. В десятиэтажном жилом доме на улице Щорса обрушился весь подъезд, а спустя час с небольшим рухнули чердачный этаж и крыша. По последним данным, погибли 17 человек. Трое спасателей получили травмы различной степени.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.