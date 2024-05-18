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В Петербурге мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО - РИА Новости, 18.05.2024
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17:22 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/vyshka-1946910898.html
В Петербурге мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО
В Петербурге мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО - РИА Новости, 18.05.2024
В Петербурге мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО
Двух мужчин Сергея Гладкого и Сергея Перксона, решивших поджечь вышку сотовой связи в Петербурге, отправили в СИЗО до 15 июля, сообщает руководитель... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T17:22
2024-05-18T17:22
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Двух мужчин Сергея Гладкого и Сергея Перксона, решивших поджечь вышку сотовой связи в Петербурге, отправили в СИЗО до 15 июля, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города. "Коллеги из Фрунзенского суда радуют интересным в выходной. Вынесли постановления и отправили под стражу Сергея Гладкого и Сергея Перксона. Срок меры - 15.07.2024", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. Она пояснила, что Гладкого обвиняют в умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ). Четырнадцатого мая он поджег вышку ПАО "МТС", причинив собственнику ущерб в 5 тыс рублей. Лебедева добавила, что сегодня его действия переквалифицированы на ч.1 ст.281 (Диверсия) УК РФ, но обвинение пока не предъявлялось. "Гладкий рассказывает, что совершил поджог, так как остро нуждался в деньгах. Для поджога использовал бензин. Работу нашел в группе одного из мессенджеров. Против меры возражал, дополнив, что готов сотрудничать со следствием", - сообщает Лебедева. Также, по информации Лебедевой, Перксон способствовал Гладкому - перевел деньги на бензин.
https://ria.ru/20240425/muzhchina-1942352209.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, мтс
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МТС
В Петербурге мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО

В Петербурге 2 мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Двух мужчин Сергея Гладкого и Сергея Перксона, решивших поджечь вышку сотовой связи в Петербурге, отправили в СИЗО до 15 июля, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города.
"Коллеги из Фрунзенского суда радуют интересным в выходной. Вынесли постановления и отправили под стражу Сергея Гладкого и Сергея Перксона. Срок меры - 15.07.2024", - написала Лебедева в своем Telegram-канале.
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Она пояснила, что Гладкого обвиняют в умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ). Четырнадцатого мая он поджег вышку ПАО "МТС", причинив собственнику ущерб в 5 тыс рублей.
Лебедева добавила, что сегодня его действия переквалифицированы на ч.1 ст.281 (Диверсия) УК РФ, но обвинение пока не предъявлялось.
"Гладкий рассказывает, что совершил поджог, так как остро нуждался в деньгах. Для поджога использовал бензин. Работу нашел в группе одного из мессенджеров. Против меры возражал, дополнив, что готов сотрудничать со следствием", - сообщает Лебедева.
Также, по информации Лебедевой, Перксон способствовал Гладкому - перевел деньги на бензин.
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