https://ria.ru/20240518/vyshka-1946910898.html

В Петербурге мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО

В Петербурге мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО - РИА Новости, 18.05.2024

В Петербурге мужчин, решивших поджечь вышку сотовой связи, отправили в СИЗО

Двух мужчин Сергея Гладкого и Сергея Перксона, решивших поджечь вышку сотовой связи в Петербурге, отправили в СИЗО до 15 июля, сообщает руководитель... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T17:22

2024-05-18T17:22

2024-05-18T17:22

происшествия

санкт-петербург

россия

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. Двух мужчин Сергея Гладкого и Сергея Перксона, решивших поджечь вышку сотовой связи в Петербурге, отправили в СИЗО до 15 июля, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города. "Коллеги из Фрунзенского суда радуют интересным в выходной. Вынесли постановления и отправили под стражу Сергея Гладкого и Сергея Перксона. Срок меры - 15.07.2024", - написала Лебедева в своем Telegram-канале. Она пояснила, что Гладкого обвиняют в умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ). Четырнадцатого мая он поджег вышку ПАО "МТС", причинив собственнику ущерб в 5 тыс рублей. Лебедева добавила, что сегодня его действия переквалифицированы на ч.1 ст.281 (Диверсия) УК РФ, но обвинение пока не предъявлялось. "Гладкий рассказывает, что совершил поджог, так как остро нуждался в деньгах. Для поджога использовал бензин. Работу нашел в группе одного из мессенджеров. Против меры возражал, дополнив, что готов сотрудничать со следствием", - сообщает Лебедева. Также, по информации Лебедевой, Перксон способствовал Гладкому - перевел деньги на бензин.

https://ria.ru/20240425/muzhchina-1942352209.html

https://ria.ru/20240416/podzhog-1940419614.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, мтс