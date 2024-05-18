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СМИ: ЕС ужесточит требования к ввозу домашних животных из России
СМИ: ЕС ужесточит требования к ввозу домашних животных из России - РИА Новости, 18.05.2024
СМИ: ЕС ужесточит требования к ввозу домашних животных из России
Европейский союз с 16 сентября ужесточит требования ко ввозу домашних животных из России и Белоруссии, сообщил портал Delfi со ссылкой на Государственную... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:53
2024-05-18T23:53
2024-05-18T23:53
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Европейский союз с 16 сентября ужесточит требования ко ввозу домашних животных из России и Белоруссии, сообщил портал Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы. "С 16 сентября 2024 года ввозимое животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства и получить документ, подтверждающий это", - говорится в сообщении портала. По словам главного государственного ветеринара департамента пограничного контроля Литвы Алиции Заранкович, РФ и Белоруссия исключены из списка стран, эффективно реализующих антирабические требования. "В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного... Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Белоруссии и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству", - приводит ее слова Delfi. По информации портала, образец теста на антитела к бешенству необходимо взять как минимум через 30 дней после вакцинации животного и как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда на территорию ЕС. Тест должен проводиться в "утвержденной лаборатории", а уровень антител должен нейтрализовывать вирус бешенства (не менее 0,5 МЕ\мл). "Прибывающие также должны иметь ветеринарный сертификат образца Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны", - говорится в материале.
https://ria.ru/20240518/ustoychivost-1946923504.html
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россия, белоруссия, литва, евросоюз, в мире
Россия, Белоруссия, Литва, Евросоюз, В мире
СМИ: ЕС ужесточит требования к ввозу домашних животных из России
Delfi: ЕС ужесточит требования к ввозу домашних животных из России и Белоруссии
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
Европейский союз с 16 сентября ужесточит требования ко ввозу домашних животных из России и Белоруссии, сообщил портал
Delfi со ссылкой на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.
"С 16 сентября 2024 года ввозимое животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства и получить документ, подтверждающий это", - говорится в сообщении портала.
По словам главного государственного ветеринара департамента пограничного контроля Литвы Алиции Заранкович, РФ и Белоруссия исключены из списка стран, эффективно реализующих антирабические требования.
"В прошлом году 63 животных, перевозимых в коммерческих целях, не были допущены в Литву из-за несоответствий сопроводительных документов, условий перевозки или идентификационного номера животного... Отныне для ввоза в Евросоюз собак, кошек или хорьков из Белоруссии и России необходимо проводить тест на антитела к бешенству", - приводит ее слова Delfi.
По информации портала, образец теста на антитела к бешенству необходимо взять как минимум через 30 дней после вакцинации животного и как минимум за три месяца до выдачи ветеринарного сертификата и въезда на территорию ЕС
. Тест должен проводиться в "утвержденной лаборатории", а уровень антител должен нейтрализовывать вирус бешенства (не менее 0,5 МЕ\мл).
"Прибывающие также должны иметь ветеринарный сертификат образца Европейского союза, выданный государственным ветеринаром третьей страны", - говорится в материале.