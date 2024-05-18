https://ria.ru/20240518/vsu-1946944985.html

Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра ВС России

Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра ВС России - РИА Новости, 18.05.2024

Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра ВС России

Командование ВСУ не знает, как действовать из-за наступления российских войск, предположил отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен в интервью для LCI. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:08

2024-05-18T23:08

2024-05-18T23:33

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Командование ВСУ не знает, как действовать из-за наступления российских войск, предположил отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен в интервью для LCI."Сейчас украинское командование <…> столкнулось с проблемой: оно не понимает, где необходимо укреплять позиции и что собираются предпринимать русские", — отметил он.По словам генерала, ВСУ сейчас не просто в тяжелом положении, а ситуация становится трагической. При этом, он не исключил что текущее наступление российских войск еще может удивить.Кроме того, Норлен признал, что российская армия успешно адаптируется к реалиям на поле боя. В результате она подстраивает свою стратегию и тактику и делает их более гибкими, пояснил он.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство также рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946915503.html

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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, ввс франции