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Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра ВС России - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 18.05.2024 (обновлено: 23:33 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/vsu-1946944985.html
Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра ВС России
Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра ВС России - РИА Новости, 18.05.2024
Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра ВС России
Командование ВСУ не знает, как действовать из-за наступления российских войск, предположил отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен в интервью для LCI. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:08
2024-05-18T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
ввс франции
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Командование ВСУ не знает, как действовать из-за наступления российских войск, предположил отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен в интервью для LCI."Сейчас украинское командование &lt;…&gt; столкнулось с проблемой: оно не понимает, где необходимо укреплять позиции и что собираются предпринимать русские", — отметил он.По словам генерала, ВСУ сейчас не просто в тяжелом положении, а ситуация становится трагической. При этом, он не исключил что текущее наступление российских войск еще может удивить.Кроме того, Норлен признал, что российская армия успешно адаптируется к реалиям на поле боя. В результате она подстраивает свою стратегию и тактику и делает их более гибкими, пояснил он.Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство также рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946915503.html
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в мире, харьковская область, вооруженные силы украины, ввс франции
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, ВВС Франции
Французский генерал заявил о растерянности ВСУ из-за маневра ВС России

Генерал Норлен: командиры ВСУ в растерянности из-за наступления ВС России

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие несут мешок с телом убитого бойца ВСУ в Донецкой области
Украинские военнослужащие несут мешок с телом убитого бойца ВСУ в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие несут мешок с телом убитого бойца ВСУ в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Командование ВСУ не знает, как действовать из-за наступления российских войск, предположил отставной генерал ВВС Франции Бернар Норлен в интервью для LCI.
"Сейчас украинское командование <…> столкнулось с проблемой: оно не понимает, где необходимо укреплять позиции и что собираются предпринимать русские", — отметил он.
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По словам генерала, ВСУ сейчас не просто в тяжелом положении, а ситуация становится трагической. При этом, он не исключил что текущее наступление российских войск еще может удивить.
Кроме того, Норлен признал, что российская армия успешно адаптируется к реалиям на поле боя. В результате она подстраивает свою стратегию и тактику и делает их более гибкими, пояснил он.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая министерство также рассказало об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВВС Франции
 
 
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