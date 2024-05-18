https://ria.ru/20240518/voda-1946946999.html

Рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня, заявили в Минприроды

Рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня, заявили в Минприроды - РИА Новости, 18.05.2024

Рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня, заявили в Минприроды

Рост уровня воды в реке Тара в Омской области продлится до 21-25 мая, на реке Иртыш - до 3-7 июня, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T23:36

2024-05-18T23:36

2024-05-18T23:38

иртыш (река)

тара

омская область

александр козлов (глава минприроды)

владимир путин

александр куренков (мчс)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рост уровня воды в реке Тара в Омской области продлится до 21-25 мая, на реке Иртыш - до 3-7 июня, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "В Омской области у нас две реки: Иртыш и Тара. На реке Иртыш у нас два населённых пункта - это Усть-Илимск и рабочий посёлок Тевриз. И мы видим, что рост воды и превышение будет расти до 3-7 июня", - сказал Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, пик паводка в рабочем посёлке Муромцево на реке Тара придёт на 21-25 мая. Глава государства в субботу провёл встречу с Козловым и главой МЧС Александром Куренковым. Они обсудили ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах страны, а также ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240518/pavodki-1946946447.html

иртыш (река)

тара

омская область

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иртыш (река), тара, омская область, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, александр куренков (мчс), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия