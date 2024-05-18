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Рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня, заявили в Минприроды - РИА Новости, 18.05.2024
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23:36 18.05.2024 (обновлено: 23:38 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/voda-1946946999.html
Рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня, заявили в Минприроды
Рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня, заявили в Минприроды - РИА Новости, 18.05.2024
Рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня, заявили в Минприроды
Рост уровня воды в реке Тара в Омской области продлится до 21-25 мая, на реке Иртыш - до 3-7 июня, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T23:36
2024-05-18T23:38
иртыш (река)
тара
омская область
александр козлов (глава минприроды)
владимир путин
александр куренков (мчс)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рост уровня воды в реке Тара в Омской области продлится до 21-25 мая, на реке Иртыш - до 3-7 июня, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов. "В Омской области у нас две реки: Иртыш и Тара. На реке Иртыш у нас два населённых пункта - это Усть-Илимск и рабочий посёлок Тевриз. И мы видим, что рост воды и превышение будет расти до 3-7 июня", - сказал Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, пик паводка в рабочем посёлке Муромцево на реке Тара придёт на 21-25 мая. Глава государства в субботу провёл встречу с Козловым и главой МЧС Александром Куренковым. Они обсудили ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах страны, а также ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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иртыш (река)
тара
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иртыш (река), тара, омская область, александр козлов (глава минприроды), владимир путин, александр куренков (мчс), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Иртыш (река), Тара, Омская область, Александр Козлов (глава Минприроды), Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня, заявили в Минприроды

Глава Минприроды заявил, что рост уровня воды в реке Иртыш продлится до 3-7 июня

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок
Паводок - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рост уровня воды в реке Тара в Омской области продлится до 21-25 мая, на реке Иртыш - до 3-7 июня, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"В Омской области у нас две реки: Иртыш и Тара. На реке Иртыш у нас два населённых пункта - это Усть-Илимск и рабочий посёлок Тевриз. И мы видим, что рост воды и превышение будет расти до 3-7 июня", - сказал Козлов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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По его словам, пик паводка в рабочем посёлке Муромцево на реке Тара придёт на 21-25 мая.
Глава государства в субботу провёл встречу с Козловым и главой МЧС Александром Куренковым. Они обсудили ситуацию с паводками и природными пожарами в регионах страны, а также ряд текущих вопросов.
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Иртыш (река)ТараОмская областьАлександр Козлов (глава Минприроды)Владимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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