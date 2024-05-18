https://ria.ru/20240518/vino-1946836626.html
Эксперт рассказал о коллекционном вине
Эксперт рассказал о коллекционном вине - РИА Новости, 18.05.2024
Эксперт рассказал о коллекционном вине
Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала,... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:31
2024-05-18T07:31
2024-05-18T12:05
экономика
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Ничего удивительного в том, что в наших бутиках продают вино по 250 тысяч рублей, нет", - сказал он. "В России много сверхбогатых людей, есть свой потребитель. Бывает, что бутылка вина стоит и намного дороже - сотни тысяч долларов", - добавил собеседник агентства. По его словам, "по столь заоблачным ценам продается в абсолютном большинстве случаев коллекционное вино, которое не пьют, его коллекционируют, как, скажем, картины". "Ведь с годами такие вина (как правило, это крепленые и красные вина) только растут в цене, это в принципе неплохое вложение капитала",- заключил Меркушев. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>
https://ria.ru/20240518/merkushev-1946830913.html
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экономика, россия
Эксперт рассказал о коллекционном вине
Меркушев: коллекционное вино может стоить сотни тысяч долларов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ничего удивительного в цене на бутылку вина в сотни тысяч долларов нет, такое вино не пьют, его коллекционируют, что является неплохим вложением капитала, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Ничего удивительного в том, что в наших бутиках продают вино по 250 тысяч рублей, нет", - сказал он.
"В России
много сверхбогатых людей, есть свой потребитель. Бывает, что бутылка вина стоит и намного дороже - сотни тысяч долларов", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "по столь заоблачным ценам продается в абсолютном большинстве случаев коллекционное вино, которое не пьют, его коллекционируют, как, скажем, картины".
"Ведь с годами такие вина (как правило, это крепленые и красные вина) только растут в цене, это в принципе неплохое вложение капитала",- заключил Меркушев.