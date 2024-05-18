https://ria.ru/20240518/veto-1946939622.html

Глава Евросовета прокомментировал вето Зурабишвили на закон об иноагентах

Глава Евросовета прокомментировал вето Зурабишвили на закон об иноагентах - РИА Новости, 18.05.2024

Глава Евросовета прокомментировал вето Зурабишвили на закон об иноагентах

Президентское вето на законопроект об иноагентах дает Грузии шанс пересмотреть его, чтобы не сойти с курса на вступление в Евросоюз, заявил глава Евросовета... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:57

2024-05-18T21:57

2024-05-18T21:57

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саломе зурабишвили

шарль мишель

ираклий кобахидзе

евросовет

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Президентское вето на законопроект об иноагентах дает Грузии шанс пересмотреть его, чтобы не сойти с курса на вступление в Евросоюз, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. "Вето президента Зурабашвили на закон о прозрачности предоставляет возможность еще раз это обдумать. В нынешнем виде закон не соответствует европейским ценностям и курсу в ЕС. Я призываю политиков, лидеров Грузии использовать эту возможность, чтобы обеспечить сохранение европейского курса Грузии, который поддерживает население. Продолжаю внимательно следить за развитием событий в Грузии", - написал Мишель в сети X. Парламент Грузии во вторник принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили, при этом, решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен. В апреле правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание документа остается прежним. Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Закон предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно закону, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ. Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240517/zakharova-1946806035.html

https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

https://ria.ru/20240420/inoagenty-1941227805.html

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в мире, сша, грузия, саломе зурабишвили, шарль мишель, ираклий кобахидзе, евросовет, евросоюз, протесты в грузии против закона об иноагентах