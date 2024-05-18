https://ria.ru/20240518/veto-1946908929.html

Президент Грузии наложила вето на законопроект об иноагентах

Президент Грузии наложила вето на законопроект об иноагентах - РИА Новости, 18.05.2024

Президент Грузии наложила вето на законопроект об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге, что наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T17:05

2024-05-18T17:05

2024-05-18T17:39

грузия

в мире

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 18 мая — РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на брифинге, что наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах."Я наложила вето на "русский" закон. Этот закон <...> представляет собой препятствие на европейском пути. Вето юридически исправное и сегодня будет передано в парламент. Закон не подлежит никаким изменениям и улучшениям. Этот закон должен быть отменен", — сказала она.Зурабишвили не раз обещала заблокировать документ, когда он поступит ей на подпись, и выражала поддержку протестующим против закона. Однако президентское вето носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", внесенный правящей партией "Грузинская мечта". Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари.Парламент Грузии уже рассматривал такой законопроект в марте 2023 года. Тогда депутаты одобрили его только в первом чтении, а затем на фоне массовых протестов его отозвали. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США заявили, что фундаментально пересмотрят двусторонние отношения, если закон вступит в силу, а в ЕС пообещали заморозить заявку Грузии на членство.Оппозиция утверждает, что закон представляет собой аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели: ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

https://ria.ru/20240516/kaladze-1946299316.html

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грузия, в мире, саломе зурабишвили