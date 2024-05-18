Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ
Guardian: украинские военные приходят в ярость из-за отсутствия ротации
© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия ротации, пишет Guardian.
"В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации", — говорится в материале.
Отмечается, что многие солдаты ВСУ воюют уже более двух лет без возможности демобилизации. Автор статьи напоминает, что согласно противоречивому закону о мобилизации, Киев снизил призывной возраст и ужесточил наказания для тех, кто уклоняется от призыва. Однако власти отказались от предложения предоставить солдатам, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизации, пояснил он.
"Зеленский подчеркнул, что Украина все еще играет в долгую игру, в то время как западные союзники настаивают на ее скорейшем окончании", — резюмируется в статье.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.