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Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946915503.html
Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ
Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ
Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия ротации, пишет Guardian. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T18:03
2024-05-18T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия ротации, пишет Guardian."В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации", — говорится в материале.Отмечается, что многие солдаты ВСУ воюют уже более двух лет без возможности демобилизации. Автор статьи напоминает, что согласно противоречивому закону о мобилизации, Киев снизил призывной возраст и ужесточил наказания для тех, кто уклоняется от призыва. Однако власти отказались от предложения предоставить солдатам, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизации, пояснил он."Зеленский подчеркнул, что Украина все еще играет в долгую игру, в то время как западные союзники настаивают на ее скорейшем окончании", — резюмируется в статье.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
https://ria.ru/20240518/kiev-1946911306.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ

Guardian: украинские военные приходят в ярость из-за отсутствия ротации

© AP Photo / Wolfgang RattayПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия ротации, пишет Guardian.
"В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации", — говорится в материале.
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Отмечается, что многие солдаты ВСУ воюют уже более двух лет без возможности демобилизации. Автор статьи напоминает, что согласно противоречивому закону о мобилизации, Киев снизил призывной возраст и ужесточил наказания для тех, кто уклоняется от призыва. Однако власти отказались от предложения предоставить солдатам, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизации, пояснил он.
"Зеленский подчеркнул, что Украина все еще играет в долгую игру, в то время как западные союзники настаивают на ее скорейшем окончании", — резюмируется в статье.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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