https://ria.ru/20240518/ukraina-1946915503.html

Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ

Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024

Украинские военные приходят в ярость из-за решения Зеленского, пишут СМИ

Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия ротации, пишет Guardian. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T18:03

2024-05-18T18:03

2024-05-18T18:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Среди украинских военных растет недовольство из-за отсутствия ротации, пишет Guardian."В условиях, когда конца военных действий не видно, армия Украины испытывает трудности с набором личного состава, а бойцы все больше истощаются и злятся на отсутствие ротации", — говорится в материале.Отмечается, что многие солдаты ВСУ воюют уже более двух лет без возможности демобилизации. Автор статьи напоминает, что согласно противоречивому закону о мобилизации, Киев снизил призывной возраст и ужесточил наказания для тех, кто уклоняется от призыва. Однако власти отказались от предложения предоставить солдатам, прослужившим более 36 месяцев, возможность демобилизации, пояснил он."Зеленский подчеркнул, что Украина все еще играет в долгую игру, в то время как западные союзники настаивают на ее скорейшем окончании", — резюмируется в статье.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В апреле президент Украины подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вводит электронные повестки, обязательное обновление данных в военкоматах и серьезные санкции против уклонистов.

https://ria.ru/20240518/kiev-1946911306.html

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины