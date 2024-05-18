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"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 18.05.2024 (обновлено: 17:21 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946900112.html
"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве
"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве - РИА Новости, 18.05.2024
"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве
Запад не станет вмешиваться, если на Украине начнется военный переворот, предположил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:57
2024-05-18T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
владимир зеленский
киев
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Запад не станет вмешиваться, если на Украине начнется военный переворот, предположил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Если мы увидим крах правительства, как, например, было в Сайгоне, что, по сути, начало происходить в последние несколько недель войны, то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается. И тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной", — отметил он.По словам эксперта, коллапс подобного рода вполне возможен. Он допустил, что на Украине могут начаться протесты, а военные подразделения устроят бунт."В некоторых подразделениях ощущалось серьезное недовольство новым главкомом — генералом Сырским, так что он непопулярен. Не исключено, что может произойти крах", — резюмировал он.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", добавив, что в этом вопросе следует поставить точку.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
https://ria.ru/20240518/rossiya-1946884537.html
https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html
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в мире, украина, сергей лавров, владимир зеленский, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Киев, Россия
"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве

Меркурис: Запад не будет вмешиваться в случае военного переворота на Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Запад не станет вмешиваться, если на Украине начнется военный переворот, предположил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Если мы увидим крах правительства, как, например, было в Сайгоне, что, по сути, начало происходить в последние несколько недель войны, то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается. И тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной", — отметил он.
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По словам эксперта, коллапс подобного рода вполне возможен. Он допустил, что на Украине могут начаться протесты, а военные подразделения устроят бунт.
"В некоторых подразделениях ощущалось серьезное недовольство новым главкомом — генералом Сырским, так что он непопулярен. Не исключено, что может произойти крах", — резюмировал он.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", добавив, что в этом вопросе следует поставить точку.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСергей ЛавровВладимир ЗеленскийКиевРоссия
 
 
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