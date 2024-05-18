https://ria.ru/20240518/ukraina-1946900112.html

"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве

"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве - РИА Новости, 18.05.2024

"Это крах". Спрогнозирована реакция Запада на военный переворот в Киеве

Запад не станет вмешиваться, если на Украине начнется военный переворот, предположил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T15:57

2024-05-18T15:57

2024-05-18T17:21

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Запад не станет вмешиваться, если на Украине начнется военный переворот, предположил британский эксперт Александр Меркурис в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Если мы увидим крах правительства, как, например, было в Сайгоне, что, по сути, начало происходить в последние несколько недель войны, то, думаю, на Западе и во всем мире поймут, что Украина разваливается. И тогда будет принято следующее решение: мы держимся подальше, мы не хотим быть втянутыми в это, чтобы потонуть вместе с Украиной", — отметил он.По словам эксперта, коллапс подобного рода вполне возможен. Он допустил, что на Украине могут начаться протесты, а военные подразделения устроят бунт."В некоторых подразделениях ощущалось серьезное недовольство новым главкомом — генералом Сырским, так что он непопулярен. Не исключено, что может произойти крах", — резюмировал он.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", добавив, что в этом вопросе следует поставить точку.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце марта допустил, что вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность.

https://ria.ru/20240518/rossiya-1946884537.html

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html

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в мире, украина, сергей лавров, владимир зеленский, киев, россия