https://ria.ru/20240518/ukraina-1946899379.html

Украинцы не готовы умирать за Зеленского, заявили в Совфеде

Украинцы не готовы умирать за Зеленского, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.05.2024

Украинцы не готовы умирать за Зеленского, заявили в Совфеде

Украинские граждане не готовы умирать за Владимира Зеленского, люди массово покидают страну, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T15:52

2024-05-18T15:52

2024-05-18T15:56

украина

россия

севастополь

владимир зеленский

ольга ковитиди

вооруженные силы украины

евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украинские граждане не готовы умирать за Владимира Зеленского, люди массово покидают страну, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. На Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. "Смерть за Зеленского не прельщает украинцев: люди массово бегут из ВСУ, бегут из Украины. Вступивший 18 мая закон Зеленского "об усилении мобилизации на Украине" ускорил массовое бегство из страны", - сказала политик. По ее словам, западные поставки вооружения больше не решат украинской проблемы. Народ Украины не хочет воевать с Россией, считает она. "Массовое дезертирство из ВСУ привело к существенной нехватке личного состава во всех подразделениях украинской армии. Война с Россией не их война. Народ Украины устал. Устал хоронить близких, устал жить без света, тепла, воды. Народ Украины устал бояться, устал от безденежья, неизвестности и дурости продажной украинской власти", - подчеркнула Ковитиди. Она отметила, что в результате отъезда из страны, с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения. Более 10,5 миллиона человек стали беженцами, более 11,2 миллиона человек получили гражданство Российской Федерации: это жители Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сказала политик. При этом, по ее словам, украинские официальные СМИ сообщили, что на декабрь 2023 года дополнительно уехали еще более 6,5 миллиона граждан Украины. "Это самое большое бегство граждан Украины из своей страны за всю ее историю. Украинцы массово получают статус беженцев или пользуются правом о временной защите в странах ЕС. Требование Зеленского вернуться в страну и погибнуть за его интересы не убедило граждан Украины, ставших по-мнению украинской власти, "уклонистами". Украинцев не испугало закрытие их банковских счетов в стране, конфискация личных автомобилей, отказ в выдаче загранпаспортов", - добавила она. Политик заявила, что не испугал людей, спасших себя и свои семьи от безумной власти, и фактический отказ от них родины, запретившей оказывать "уклонистам" консульские услуги, выдавать, заверять любые документы. Украина фактически бросила своих граждан, отметила Ковитиди. "Винить людей украинская власть не имеет никакого морального права, поскольку сама вынудила народ уехать из своей страны и стать вынужденными эмигрантами. Украинцы вынужденно вывозят из страны семьи и, как следствие, перестают отправлять на родину деньги. Так, если в 2021 году уехавшие из страны граждане Украины перечислили 15 миллиардов долларов, то в первом квартале 2024 года лишь 2,6 миллиарда. Украинцы деньгами проголосовали против политического курса страны, выбравшей путь войны с Россией", - подчеркнула сенатор.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946786388.html

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украина, россия, севастополь, владимир зеленский, ольга ковитиди, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире