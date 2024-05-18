https://ria.ru/20240518/ukraina-1946858858.html

На Западе задались вопросом, кто отвечает за важные решения на Украине

На Западе задались вопросом, кто отвечает за важные решения на Украине - РИА Новости, 18.05.2024

На Западе задались вопросом, кто отвечает за важные решения на Украине

Некоторые украинские и западные чиновники задаются вопросом, кто отвечает за важные государственные решения на Украине - Владимир Зеленский или глава его офиса... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T11:42

2024-05-18T11:42

2024-05-18T11:44

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Некоторые украинские и западные чиновники задаются вопросом, кто отвечает за важные государственные решения на Украине - Владимир Зеленский или глава его офиса Андрей Ермак - с учетом высокой влиятельности последнего, сообщает американская газета Washington Post. Один многолетний украинский чиновник заявил изданию, что Зеленскому для сохранения легитимности необходимо доверие, но оно падает, поскольку действия Ермака постоянно отражаются на Зеленском. Чиновник отметил, что у Зеленского "нет окружения", а влияние Ермака на его действия "монополистично". "Критики говорят, что в последнее время, когда круг советников Зеленского сузился, Ермак отодвинул на второй план МИД, вмешивался в военные решения и выступал посредником в ключевых сделках с партнерами, включая США... Некоторые украинские и западные чиновники говорят, что подозрения в отношении этого ближайшего советника президента подрывают авторитет Зеленского и вызывают сомнения по поводу того, кто несет ответственность за решения: Зеленский или назначенный им заместитель", - сообщает газета. Как пишет издание, Ермак отрицает, что вмешивался в работу МИД, но отметил, что украинский конфликт показал ему, что "классической дипломатии может прийти конец", а некоторые из послов Украины "работают недостаточно усердно". Бывший посол США в России Майкл Макфол, сопредседательствующий с Ермаком в международной рабочей группе по санкциям против РФ, назвал главу офиса Зеленского "в некотором смысле де-факто премьер-министром, министром иностранных дел и главой администрации", положительно оценив его работу.

https://ria.ru/20240517/zelenskiy-1946795195.html

https://ria.ru/20240406/soglashenie-1938230578.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, андрей ермак, майкл макфол