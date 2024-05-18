Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине
Глава МО Британии Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины над РФ
© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрант Шаппс
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грант Шаппс. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины и ее союзников над президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в статье для Daily Express.
"Но для этого нам нужно коллективно выделить средства сейчас", — говорится в публикации.
"Но для этого нам нужно коллективно выделить средства сейчас", — говорится в публикации.
Вместе с тем он отметил, что наблюдает значительное наступление российских военных на востоке Украины и заявил, что для ВСУ наступили трудные дни.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.