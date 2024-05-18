https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html

Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине

Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине - РИА Новости, 18.05.2024

Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине

Но для этого нам нужно коллективно выделить средства сейчас", — говорится в публикации. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T10:20

2024-05-18T10:20

2024-05-18T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины и ее союзников над президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в статье для Daily Express. "Но для этого нам нужно коллективно выделить средства сейчас", — говорится в публикации. Вместе с тем он отметил, что наблюдает значительное наступление российских военных на востоке Украины и заявил, что для ВСУ наступили трудные дни.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20240518/berbok-1946841080.html

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в мире, украина, владимир путин, грант шаппс, россия