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Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 18.05.2024 (обновлено: 15:16 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946849713.html
Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине
Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине - РИА Новости, 18.05.2024
Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине
Но для этого нам нужно коллективно выделить средства сейчас", — говорится в публикации. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T10:20
2024-05-18T15:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
грант шаппс
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины и ее союзников над президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в статье для Daily Express. "Но для этого нам нужно коллективно выделить средства сейчас", — говорится в публикации. Вместе с тем он отметил, что наблюдает значительное наступление российских военных на востоке Украины и заявил, что для ВСУ наступили трудные дни.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20240518/berbok-1946841080.html
https://ria.ru/20240517/ukrali-1946505761.html
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в мире, украина, владимир путин, грант шаппс, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Грант Шаппс, Россия
Ставлю деньги. Глава Минобороны Британии сделал странное заявление о Путине

Глава МО Британии Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины над РФ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthГрант Шаппс
Грант Шаппс - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Грант Шаппс. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Британии Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины и ее союзников над президентом России Владимиром Путиным. Об этом он написал в статье для Daily Express.

"Но для этого нам нужно коллективно выделить средства сейчас", — говорится в публикации.
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Вместе с тем он отметил, что наблюдает значительное наступление российских военных на востоке Украины и заявил, что для ВСУ наступили трудные дни.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных.
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