https://ria.ru/20240518/ukraina-1946839799.html

На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

На Украине утвердили новый порядок вручения повесток - РИА Новости, 18.05.2024

На Украине утвердили новый порядок вручения повесток

На Украине начал действовать новый порядок получения повесток, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T08:29

2024-05-18T08:29

2024-05-18T08:31

в мире

украина

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05a852c0495a8f0f99a7e11bc0833102.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Украине начал действовать новый порядок получения повесток, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина."Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК является в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки", — гласит один из пунктов.Повестка также считается врученной при отправке по почте.Помимо этого, призывников могут заочно штрафовать и блокировать счета в случае их неуплаты.Отмечается, что вручить повестку имеют право представители военкомата, СБУ, органов местного самоуправления и руководство предприятия, где работает военнообязанный. Сделать это могут в любом месте. Явиться в военкомат призывник должен в четко указанный в документе срок. Среди уважительных причин неявки в указанную дату - смерть близкого родственника, болезнь или стихийное бедствие. Но это придется подтвердить документально.В самом начале конфликта часть украинцев отправлялись воевать добровольно, но на фоне потерь украинской армии и демобилизации всё больше становится тех, кто пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны.сотрудник ТЦК Роман Мороз, попавший в плен в Авдеевке, рассказал, как сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) ловили мужчин для мобилизации на блокпостах в Сумской области Украины, выписали повестку даже 56-летнему выпившему мужчине.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html

https://ria.ru/20240517/nikolaev-1946813748.html

https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, служба безопасности украины