https://ria.ru/20240518/ukraina-1946839799.html
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток - РИА Новости, 18.05.2024
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
На Украине начал действовать новый порядок получения повесток, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T08:29
2024-05-18T08:29
2024-05-18T08:31
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Украине начал действовать новый порядок получения повесток, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина."Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК является в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки", — гласит один из пунктов.Повестка также считается врученной при отправке по почте.Помимо этого, призывников могут заочно штрафовать и блокировать счета в случае их неуплаты.Отмечается, что вручить повестку имеют право представители военкомата, СБУ, органов местного самоуправления и руководство предприятия, где работает военнообязанный. Сделать это могут в любом месте. Явиться в военкомат призывник должен в четко указанный в документе срок. Среди уважительных причин неявки в указанную дату - смерть близкого родственника, болезнь или стихийное бедствие. Но это придется подтвердить документально.В самом начале конфликта часть украинцев отправлялись воевать добровольно, но на фоне потерь украинской армии и демобилизации всё больше становится тех, кто пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны.сотрудник ТЦК Роман Мороз, попавший в плен в Авдеевке, рассказал, как сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) ловили мужчин для мобилизации на блокпостах в Сумской области Украины, выписали повестку даже 56-летнему выпившему мужчине.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html
https://ria.ru/20240517/nikolaev-1946813748.html
https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток
На Украине утвердили новый порядок вручения повесток, в том числе и по почте
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. На Украине начал действовать новый порядок получения повесток, сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на постановление кабмина.
"Надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в районный (городской) ТЦК является в случае вручения повестки – личная подпись о получении повестки, видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доказывания акта отказа от получения повестки, а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки", — гласит один из пунктов.
Повестка также считается врученной при отправке по почте.
Помимо этого, призывников могут заочно штрафовать и блокировать счета в случае их неуплаты.
Отмечается, что вручить повестку имеют право представители военкомата, СБУ
, органов местного самоуправления и руководство предприятия, где работает военнообязанный. Сделать это могут в любом месте. Явиться в военкомат призывник должен в четко указанный в документе срок. Среди уважительных причин неявки в указанную дату - смерть близкого родственника, болезнь или стихийное бедствие. Но это придется подтвердить документально.
В самом начале конфликта часть украинцев отправлялись воевать добровольно, но на фоне потерь украинской армии и демобилизации всё больше становится тех, кто пытается избежать мобилизации. Украинские военнообязанные платят тысячи долларов за возможность уклонения от службы, пытаются незаконно выехать из страны.
сотрудник ТЦК Роман Мороз, попавший в плен в Авдеевке, рассказал, как сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) ловили мужчин для мобилизации на блокпостах в Сумской области Украины, выписали повестку даже 56-летнему выпившему мужчине.