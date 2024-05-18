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Экс-разведчик США заявил, что помощь Запада не поможет Украине - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:50 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946837462.html
Экс-разведчик США заявил, что помощь Запада не поможет Украине
Экс-разведчик США заявил, что помощь Запада не поможет Украине - РИА Новости, 18.05.2024
Экс-разведчик США заявил, что помощь Запада не поможет Украине
Дополнительная военная поддержка Запада никак не поможет Украине и не предоставит ей возможности для контрнаступления, заявил РИА Новости отставной офицер... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:50
2024-05-18T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
скотт риттер
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дополнительная военная поддержка Запада никак не поможет Украине и не предоставит ей возможности для контрнаступления, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Интересно наблюдать, как западные СМИ наконец-то осознают реальность происходящего на поле боя. Они всё еще верят в то, что происходящее на поле боя можно изменить. Они говорят, что если Запад просто предоставит Украине достаточно помощи, то Украина сможет вернуться к удержанию рубежа и, возможно, даже к проведению будущего контрнаступления. Это не так", - сказал Риттер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Скотт Риттер, Сергей Лавров, НАТО
Экс-разведчик США заявил, что помощь Запада не поможет Украине

Экс-разведчик Риттер: Запад не даст Украине возможности для контрнаступления

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дополнительная военная поддержка Запада никак не поможет Украине и не предоставит ей возможности для контрнаступления, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
"Интересно наблюдать, как западные СМИ наконец-то осознают реальность происходящего на поле боя. Они всё еще верят в то, что происходящее на поле боя можно изменить. Они говорят, что если Запад просто предоставит Украине достаточно помощи, то Украина сможет вернуться к удержанию рубежа и, возможно, даже к проведению будущего контрнаступления. Это не так", - сказал Риттер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАСкотт РиттерСергей ЛавровНАТО
 
 
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