https://ria.ru/20240518/ukraina-1946837462.html

Экс-разведчик США заявил, что помощь Запада не поможет Украине

Экс-разведчик США заявил, что помощь Запада не поможет Украине - РИА Новости, 18.05.2024

Экс-разведчик США заявил, что помощь Запада не поможет Украине

Дополнительная военная поддержка Запада никак не поможет Украине и не предоставит ей возможности для контрнаступления, заявил РИА Новости отставной офицер... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:50

2024-05-18T07:50

2024-05-18T07:50

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

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нато

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Дополнительная военная поддержка Запада никак не поможет Украине и не предоставит ей возможности для контрнаступления, заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. "Интересно наблюдать, как западные СМИ наконец-то осознают реальность происходящего на поле боя. Они всё еще верят в то, что происходящее на поле боя можно изменить. Они говорят, что если Запад просто предоставит Украине достаточно помощи, то Украина сможет вернуться к удержанию рубежа и, возможно, даже к проведению будущего контрнаступления. Это не так", - сказал Риттер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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в мире, украина, россия, сша, скотт риттер, сергей лавров, нато