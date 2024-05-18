https://ria.ru/20240518/ukraina-1946836998.html

В Совфеде рассказали, когда Запад начнет отказываться от Украины

В Совфеде рассказали, когда Запад начнет отказываться от Украины - РИА Новости, 18.05.2024

В Совфеде рассказали, когда Запад начнет отказываться от Украины

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич уверен, что скоро западные страны начнут отказываться и "открещиваться" от Украины. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:35

2024-05-18T07:35

2024-05-18T07:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич уверен, что скоро западные страны начнут отказываться и "открещиваться" от Украины. "Совсем скоро мы станем свидетелями того, как европейские и американские лидеры, которые так рьяно сегодня "защищают Украину", так же рьяно начнут от нее отказываться и "открещиваться". "Крайний" у коллективного Запада уже определен, и это точно не Россия. Одолеть нас у них не выйдет. И хоть они не озвучивают данный факт, зато очень хорошо это понимают. Причем, понимают как представители власти, так и народ", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, Россия воюет за людей, за страну, за будущее. "Запад на Украине – за деньги", - подчеркнул сенатор. По его мнению, политическая карьера самого Владимира Зеленского также предопределена. "Политический занавес Зеленского закроется, и пересядет он с президентского кресла на деревянную табуретку, прибитую к полу, в одном из СИЗО. И "его страна" точно от него отречется", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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россия, украина, владимир зеленский, в мире