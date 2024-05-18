https://ria.ru/20240518/ukraina-1946836998.html
В Совфеде рассказали, когда Запад начнет отказываться от Украины
В Совфеде рассказали, когда Запад начнет отказываться от Украины - РИА Новости, 18.05.2024
В Совфеде рассказали, когда Запад начнет отказываться от Украины
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич уверен, что скоро западные страны начнут отказываться и "открещиваться" от Украины. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:35
2024-05-18T07:35
2024-05-18T07:35
россия
украина
владимир зеленский
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич уверен, что скоро западные страны начнут отказываться и "открещиваться" от Украины. "Совсем скоро мы станем свидетелями того, как европейские и американские лидеры, которые так рьяно сегодня "защищают Украину", так же рьяно начнут от нее отказываться и "открещиваться". "Крайний" у коллективного Запада уже определен, и это точно не Россия. Одолеть нас у них не выйдет. И хоть они не озвучивают данный факт, зато очень хорошо это понимают. Причем, понимают как представители власти, так и народ", - сказал Кастюкевич РИА Новости. По его словам, Россия воюет за людей, за страну, за будущее. "Запад на Украине – за деньги", - подчеркнул сенатор. По его мнению, политическая карьера самого Владимира Зеленского также предопределена. "Политический занавес Зеленского закроется, и пересядет он с президентского кресла на деревянную табуретку, прибитую к полу, в одном из СИЗО. И "его страна" точно от него отречется", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, В мире
В Совфеде рассказали, когда Запад начнет отказываться от Украины
Сенатор Кастюкевич: Запад скоро начнет отказываться и открещиваться от Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич уверен, что скоро западные страны начнут отказываться и "открещиваться" от Украины.
"Совсем скоро мы станем свидетелями того, как европейские и американские лидеры, которые так рьяно сегодня "защищают Украину", так же рьяно начнут от нее отказываться и "открещиваться". "Крайний" у коллективного Запада уже определен, и это точно не Россия. Одолеть нас у них не выйдет. И хоть они не озвучивают данный факт, зато очень хорошо это понимают. Причем, понимают как представители власти, так и народ", - сказал Кастюкевич РИА Новости.
По его словам, Россия
воюет за людей, за страну, за будущее.
"Запад на Украине – за деньги", - подчеркнул сенатор.
По его мнению, политическая карьера самого Владимира Зеленского
также предопределена.
"Политический занавес Зеленского закроется, и пересядет он с президентского кресла на деревянную табуретку, прибитую к полу, в одном из СИЗО. И "его страна" точно от него отречется", - сказал сенатор.