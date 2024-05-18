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В США рассказали, когда Россия достигнет цели по демилитаризации Украины - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 18.05.2024 (обновлено: 07:44 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946834057.html
В США рассказали, когда Россия достигнет цели по демилитаризации Украины
В США рассказали, когда Россия достигнет цели по демилитаризации Украины - РИА Новости, 18.05.2024
В США рассказали, когда Россия достигнет цели по демилитаризации Украины
Россия уже в обозримом будущем может добиться своей цели по полной демилитаризации Украины, действуя "на результат", заявил РИА Новости отставной офицер... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:50
2024-05-18T07:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
скотт риттер
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия уже в обозримом будущем может добиться своей цели по полной демилитаризации Украины, действуя "на результат", заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. Ранее британская газета Times, рассуждая о том, сможет ли западная помощь прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию в зоне СВО, написала, что ближайшие несколько недель станут решающими для Украины. "Я вряд ли соглашусь с западными оценками, которые говорят о каких-то сроках. Я скорее соглашусь с Россией, которая "работает на результат", и Россия добьется успеха, российским военнослужащим удастся добиться цели по полному уничтожению вооруженных сил Украины в обозримом будущем", - сказал Риттер. Он подчеркнул, что стратегическое преимущество - у России, она использует его в полной мере. "Украинская армия будет продолжать распадаться. К сожалению, это означает гибель многих тысяч украинских солдат… Война - это ужасное дело, и продолжение этого конфликта приносит только смерть, горе и страдания народам Украины и России. Но, к сожалению, это тот путь, который выбрало руководство Украины, и это тот путь, по которому Россия будет идти до тех пор, пока не одержит победу", - отметил Риттер. По его словам, Россия в контексте специальной военной операции находится на том этапе, когда понимает - победа за ней, при этом она действует на результат, не задавая каких-то конкретных сроков для достижения этого результата. Кроме того, по мнению Риттера считает, что Россия не подвергает свои войска излишней опасности и предпочитает действовать медленно, но беречь своих военнослужащих. Западные СМИ, наконец начали осознавать реальность происходящего в зоне СВО, хоть и до сих пор верят, что ситуацию можно изменить, всего лишь дав Украине дополнительную военную помощь, заключил Риттер.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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россия, украина, сша, скотт риттер, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Скотт Риттер, В мире
В США рассказали, когда Россия достигнет цели по демилитаризации Украины

Экс-разведчик Риттер: Россия может вскоре достичь цели по демилитаризации Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия уже в обозримом будущем может добиться своей цели по полной демилитаризации Украины, действуя "на результат", заявил РИА Новости отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.
Ранее британская газета Times, рассуждая о том, сможет ли западная помощь прибыть вовремя, чтобы изменить ситуацию в зоне СВО, написала, что ближайшие несколько недель станут решающими для Украины.
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"Я вряд ли соглашусь с западными оценками, которые говорят о каких-то сроках. Я скорее соглашусь с Россией, которая "работает на результат", и Россия добьется успеха, российским военнослужащим удастся добиться цели по полному уничтожению вооруженных сил Украины в обозримом будущем", - сказал Риттер.
Он подчеркнул, что стратегическое преимущество - у России, она использует его в полной мере.
"Украинская армия будет продолжать распадаться. К сожалению, это означает гибель многих тысяч украинских солдат… Война - это ужасное дело, и продолжение этого конфликта приносит только смерть, горе и страдания народам Украины и России. Но, к сожалению, это тот путь, который выбрало руководство Украины, и это тот путь, по которому Россия будет идти до тех пор, пока не одержит победу", - отметил Риттер.
По его словам, Россия в контексте специальной военной операции находится на том этапе, когда понимает - победа за ней, при этом она действует на результат, не задавая каких-то конкретных сроков для достижения этого результата. Кроме того, по мнению Риттера считает, что Россия не подвергает свои войска излишней опасности и предпочитает действовать медленно, но беречь своих военнослужащих.
Западные СМИ, наконец начали осознавать реальность происходящего в зоне СВО, хоть и до сих пор верят, что ситуацию можно изменить, всего лишь дав Украине дополнительную военную помощь, заключил Риттер.
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