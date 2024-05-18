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Пленный рассказал, как украинские военкомы ловили мужчин для мобилизации
Пленный рассказал, как украинские военкомы ловили мужчин для мобилизации - РИА Новости, 18.05.2024
Пленный рассказал, как украинские военкомы ловили мужчин для мобилизации
Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) ловили мужчин для мобилизации на блокпостах в Сумской области Украины, выписали повестку даже... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:33
2024-05-18T05:33
2024-05-18T09:01
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) ловили мужчин для мобилизации на блокпостах в Сумской области Украины, выписали повестку даже 56-летнему выпившему мужчине, рассказал РИА Новости сотрудник ТЦК Роман Мороз, попавший в плен в Авдеевке. Мороз проходил службу в ТЦК в Сумской области, занимался выдачей приписных удостоверений. Сотрудники ТЦК работали даже на блокпостах: проверяли документы у водителей и пассажиров проезжавших мимо машин, и если у мужчин не было справок о негодности к военной службе или брони с работы, выдавали повестки. "Ехал автомобиль, за рулем сидел сын, молодой. А дед, ему 56 лет было, у него не было ни брони, ничего не было, и он был чуть подшофе. Сразу начал бузить, вызвали наряд полиции и доставили в военкомат. И там уже оформили все", - рассказал Мороз. По его словам, мобильная группа сотрудников ТЦК, состоявшая из пенсионеров украинской полиции, приезжала на блокпост каждый день. Если мимо блокпоста переставали ездить гражданские машины, военкомы понимали, что местные жители узнали, где они "работают". "На блокпост не едут машины, только сельхозпредприятия, какие-то камазы едут, зерно везут, а транспорта гражданского нет. Значит, уже где-то в группу (в мессенджерах - ред.) бросили, что там стоят работники ТЦК… И машины поехали в объезд, надо менять местоположение сразу, переезжать на другой блокпост", - сказал Мороз. Также он добавил, что в районе Конотопа было четыре блокпоста, между которыми в течение дня курсировала мобильная группа ТЦК.
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Военнопленный о том, как украинские военкоматы ловили мужчин на блокпостах
Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) ловили мужчин для мобилизации на блокпостах в Сумской области Украины, выписали повестку даже 56-летнему выпившему мужчине, рассказал РИА Новости сотрудник ТЦК Роман Мороз, попавший в плен в Авдеевке.
Мороз проходил службу в ТЦК в Сумской области, занимался выдачей приписных удостоверений. Сотрудники ТЦК работали даже на блокпостах: проверяли документы у водителей и пассажиров проезжавших мимо машин, и если у мужчин не было справок о негодности к военной службе или брони с работы, выдавали повестки.
2024-05-18T05:33
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в мире, сумская область, украина, авдеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как украинские военкомы ловили мужчин для мобилизации
Пленный: сотрудники ТЦК в Конотопе выдали повестку 56-летнему пьяному мужчине
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) ловили мужчин для мобилизации на блокпостах в Сумской области Украины, выписали повестку даже 56-летнему выпившему мужчине, рассказал РИА Новости сотрудник ТЦК Роман Мороз, попавший в плен в Авдеевке.
Мороз проходил службу в ТЦК в Сумской области, занимался выдачей приписных удостоверений. Сотрудники ТЦК работали даже на блокпостах: проверяли документы у водителей и пассажиров проезжавших мимо машин, и если у мужчин не было справок о негодности к военной службе или брони с работы, выдавали повестки.
"Ехал автомобиль, за рулем сидел сын, молодой. А дед, ему 56 лет было, у него не было ни брони, ничего не было, и он был чуть подшофе. Сразу начал бузить, вызвали наряд полиции и доставили в военкомат. И там уже оформили все", - рассказал Мороз.
По его словам, мобильная группа сотрудников ТЦК, состоявшая из пенсионеров украинской полиции, приезжала на блокпост каждый день. Если мимо блокпоста переставали ездить гражданские машины, военкомы понимали, что местные жители узнали, где они "работают".
"На блокпост не едут машины, только сельхозпредприятия, какие-то камазы едут, зерно везут, а транспорта гражданского нет. Значит, уже где-то в группу (в мессенджерах - ред.) бросили, что там стоят работники ТЦК… И машины поехали в объезд, надо менять местоположение сразу, переезжать на другой блокпост", - сказал Мороз.
Также он добавил, что в районе Конотопа
было четыре блокпоста, между которыми в течение дня курсировала мобильная группа ТЦК.