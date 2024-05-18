Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ
WSJ: Украина просила США помочь определить цели для атак в России
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Киевские власти на прошлой неделе просили Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также обращались с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей США, в том числе Пентагона.
"Украина обратилась к администрации (президента США Джо — Прим. ред.) Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — пишет издание.
Источники из числа американских официальных лиц заявили изданию, что Украина направила запрос на прошлой неделе, сейчас он находится на рассмотрении.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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