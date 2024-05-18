Рейтинг@Mail.ru
Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 18.05.2024 (обновлено: 09:03 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946821386.html
Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ
Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024
Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ
Киевские власти на прошлой неделе просили Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T01:49
2024-05-18T09:03
киев
сша
россия
украина
в мире
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853220089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57f730577c4d6a9840cf640f9472568f.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Киевские власти на прошлой неделе просили Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также обращались с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей США, в том числе Пентагона."Украина обратилась к администрации (президента США Джо — Прим. ред.) Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — пишет издание.Источники из числа американских официальных лиц заявили изданию, что Украина направила запрос на прошлой неделе, сейчас он находится на рассмотрении.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
киев
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853220089_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66685fa8a0a04e2e7bdd7362e85c73ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, сша, россия, украина, в мире, нато, министерство обороны сша
Киев, США, Россия, Украина, В мире, НАТО, Министерство обороны США
Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ

WSJ: Украина просила США помочь определить цели для атак в России

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский
Джо Байден и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Киевские власти на прошлой неделе просили Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также обращались с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей США, в том числе Пентагона.
"Украина обратилась к администрации (президента США Джо — Прим. ред.) Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Время для атаки: Украина нашла сто тысяч отличных новых солдат
17 мая, 08:00
Источники из числа американских официальных лиц заявили изданию, что Украина направила запрос на прошлой неделе, сейчас он находится на рассмотрении.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
 
КиевСШАРоссияУкраинаВ миреНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала