https://ria.ru/20240518/ukraina-1946821386.html

Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ

Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ - РИА Новости, 18.05.2024

Киев просил США снять ограничения на использование оружия, пишут СМИ

Киевские власти на прошлой неделе просили Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T01:49

2024-05-18T01:49

2024-05-18T09:03

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россия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Киевские власти на прошлой неделе просили Вашингтон снять ограничения на использование американского оружия против военных объектов на территории, которую Запад признает российской, а также обращались с просьбой помочь определить цели в России, по которым Украина может ударить собственным оружием, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей США, в том числе Пентагона."Украина обратилась к администрации (президента США Джо — Прим. ред.) Байдена с просьбой помочь определить цели в России, по которым Киев может нанести удар собственным оружием. Они также попросили Штаты снять ограничения на использование предоставленного американцами оружия против военных объектов внутри России", — пишет издание.Источники из числа американских официальных лиц заявили изданию, что Украина направила запрос на прошлой неделе, сейчас он находится на рассмотрении.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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киев, сша, россия, украина, в мире, нато, министерство обороны сша