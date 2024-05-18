Рейтинг@Mail.ru
ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 18.05.2024 (обновлено: 09:01 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/tsast-1946825466.html
ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея
ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея - РИА Новости, 18.05.2024
ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея
Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея — высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:09
2024-05-18T09:01
технологии
эстония
украина
россия
руслан пухов
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155100/30/1551003088_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_ba6e66455b04231f8eda06b0645e1d36.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея — высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS производства Эстонии, в случае подтверждения, захватившие робота российские бойцы могут получить награду в два миллиона рублей, заявил РИА Новости директор ЦАСТ Руслан Пухов. Ранее в некоторых интернет-СМИ появились фото взятой российскими бойцами в зоне СВО в качестве трофея роботизированной платформы THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics. "В настоящее время ЦАСТ работает над подтверждением информации о том, что эстонская роботизированная платформа THeMIS была взята в трофей в зоне СВО. Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере двух миллионов рублей", — сказал Пухов. По его словам, в ближайшее время ЦАСТ начнет консультации с военным ведомством по данному вопросу. "Во-первых, необходимо верифицировать данный факт. Во-вторых, установить степень повреждения робота, потому что прежде всего нам нужна не его обшивка, а начинка, чтобы изучить заложенные в него передовые технологии. Кроме того, нам очень важно, чтобы наша премия дошла "по адресу" именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец", —- пояснил собеседник агентства. В 2022 году ЦАСТ заявили о вознаграждении в миллион рублей любому военнослужащему, который захватит на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics "в более или менее целом состоянии" и передаст ее Минобороны России. Затем сумма награды была увеличена вдвое. Говоря о причине, почему премия была объявлена именно за эту машину, Пухов пояснял, что THeMIS является "одной из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации", назвав данную платформу "будущим войны". THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System, гусеничная гибридная модульная пехотная система) — беспилотное наземное транспортное средство, разработанное эстонской компанией Milrem Robotics. Предназначено для обеспечения поддержки войск, может выступать транспортной платформой, дистанционным боевым модулем, блоком обнаружения и утилизации СВУ.
https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html
https://ria.ru/20240512/abrams-1945322737.html
https://ria.ru/20240507/pentagon-1944273349.html
эстония
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155100/30/1551003088_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_be6d8705a9e75703bdb9faeefb013627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, эстония, украина, россия, руслан пухов, безопасность, вооруженные силы рф
Технологии, Эстония, Украина, Россия, Руслан Пухов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея

ЦАСТ может выплатить два млн рублей за трофейного эстонского робота THeMIS

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкБеспилотная гусеничная модульная платформа THeMis
Беспилотная гусеничная модульная платформа THeMis - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Беспилотная гусеничная модульная платформа THeMis. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея — высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS производства Эстонии, в случае подтверждения, захватившие робота российские бойцы могут получить награду в два миллиона рублей, заявил РИА Новости директор ЦАСТ Руслан Пухов.
Ранее в некоторых интернет-СМИ появились фото взятой российскими бойцами в зоне СВО в качестве трофея роботизированной платформы THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics.
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ
16 мая, 07:08
"В настоящее время ЦАСТ работает над подтверждением информации о том, что эстонская роботизированная платформа THeMIS была взята в трофей в зоне СВО. Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере двух миллионов рублей", — сказал Пухов.
По его словам, в ближайшее время ЦАСТ начнет консультации с военным ведомством по данному вопросу.
"Во-первых, необходимо верифицировать данный факт. Во-вторых, установить степень повреждения робота, потому что прежде всего нам нужна не его обшивка, а начинка, чтобы изучить заложенные в него передовые технологии. Кроме того, нам очень важно, чтобы наша премия дошла "по адресу" именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец", —- пояснил собеседник агентства.
Трофейный танк Abrams, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Специалисты "Ростеха" осмотрели трофейный Abrams
12 мая, 03:02
В 2022 году ЦАСТ заявили о вознаграждении в миллион рублей любому военнослужащему, который захватит на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics "в более или менее целом состоянии" и передаст ее Минобороны России. Затем сумма награды была увеличена вдвое.
Говоря о причине, почему премия была объявлена именно за эту машину, Пухов пояснял, что THeMIS является "одной из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации", назвав данную платформу "будущим войны".
THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System, гусеничная гибридная модульная пехотная система) — беспилотное наземное транспортное средство, разработанное эстонской компанией Milrem Robotics. Предназначено для обеспечения поддержки войск, может выступать транспортной платформой, дистанционным боевым модулем, блоком обнаружения и утилизации СВУ.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Пентагон признал риски при захвате американской техники на Украине
7 мая, 01:31
 
ТехнологииЭстонияУкраинаРоссияРуслан ПуховБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала