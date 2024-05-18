https://ria.ru/20240518/tsast-1946825466.html

ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея

ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея - РИА Новости, 18.05.2024

ЦАСТ проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея — высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:09

2024-05-18T03:09

2024-05-18T09:01

технологии

эстония

украина

россия

руслан пухов

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) проверяет информацию о взятии в зоне СВО важного трофея — высокотехнологичной роботизированной платформы THeMIS производства Эстонии, в случае подтверждения, захватившие робота российские бойцы могут получить награду в два миллиона рублей, заявил РИА Новости директор ЦАСТ Руслан Пухов. Ранее в некоторых интернет-СМИ появились фото взятой российскими бойцами в зоне СВО в качестве трофея роботизированной платформы THeMIS эстонского производителя Milrem Robotics. "В настоящее время ЦАСТ работает над подтверждением информации о том, что эстонская роботизированная платформа THeMIS была взята в трофей в зоне СВО. Мы готовы выплатить бойцу или группе военнослужащих, захвативших этого робота, премию в размере двух миллионов рублей", — сказал Пухов. По его словам, в ближайшее время ЦАСТ начнет консультации с военным ведомством по данному вопросу. "Во-первых, необходимо верифицировать данный факт. Во-вторых, установить степень повреждения робота, потому что прежде всего нам нужна не его обшивка, а начинка, чтобы изучить заложенные в него передовые технологии. Кроме того, нам очень важно, чтобы наша премия дошла "по адресу" именно тем бойцам, кто действительно захватил этот ценный образец", —- пояснил собеседник агентства. В 2022 году ЦАСТ заявили о вознаграждении в миллион рублей любому военнослужащему, который захватит на Украине безэкипажную наземную платформу THeMIS производства эстонской компании Milrem Robotics "в более или менее целом состоянии" и передаст ее Минобороны России. Затем сумма награды была увеличена вдвое. Говоря о причине, почему премия была объявлена именно за эту машину, Пухов пояснял, что THeMIS является "одной из немногих по-настоящему современных систем, в которых заложены реальные инновации", назвав данную платформу "будущим войны". THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System, гусеничная гибридная модульная пехотная система) — беспилотное наземное транспортное средство, разработанное эстонской компанией Milrem Robotics. Предназначено для обеспечения поддержки войск, может выступать транспортной платформой, дистанционным боевым модулем, блоком обнаружения и утилизации СВУ.

https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html

https://ria.ru/20240512/abrams-1945322737.html

https://ria.ru/20240507/pentagon-1944273349.html

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технологии, эстония, украина, россия, руслан пухов, безопасность, вооруженные силы рф