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Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом - РИА Новости, 18.05.2024
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06:13 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/tramp-1946832882.html
Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом
Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом - РИА Новости, 18.05.2024
Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом, поскольку опасается, что... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:13
2024-05-18T06:13
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом, поскольку опасается, что того могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов – в июне и сентябре. "Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь", - сказал Трамп, который с высоты своих 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Он пояснил, что не хочет повторения ситуации с выступлением Байдена в конгрессе, где тот, по утверждению Трампа, был "накачан, как воздушный шарик", и "сдулся" к концу выступления. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.
https://ria.ru/20240518/tramp-1946832073.html
https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом

Трамп заявил о намерении потребовать допинг-проб перед дебатами с Байденом

© AP Photo / The Washington Post / Victor J. BlueЭкс-президент США Дональд Трамп
Экс-президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / The Washington Post / Victor J. Blue
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом, поскольку опасается, что того могут накачать стимулирующими препаратами.
Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов – в июне и сентябре.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Мировая война может начаться до выборов в США, заявил Трамп
Вчера, 05:58
"Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь", - сказал Трамп, который с высоты своих 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена.
Он пояснил, что не хочет повторения ситуации с выступлением Байдена в конгрессе, где тот, по утверждению Трампа, был "накачан, как воздушный шарик", и "сдулся" к концу выступления.
Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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В миреСШАДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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