https://ria.ru/20240518/tramp-1946832882.html
Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом
Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом - РИА Новости, 18.05.2024
Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом, поскольку опасается, что... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:13
2024-05-18T06:13
2024-05-18T06:13
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом, поскольку опасается, что того могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов – в июне и сентябре. "Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь", - сказал Трамп, который с высоты своих 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Он пояснил, что не хочет повторения ситуации с выступлением Байдена в конгрессе, где тот, по утверждению Трампа, был "накачан, как воздушный шарик", и "сдулся" к концу выступления. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом
Трамп заявил о намерении потребовать допинг-проб перед дебатами с Байденом
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом, поскольку опасается, что того могут накачать стимулирующими препаратами.
Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов – в июне и сентябре.
"Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь", - сказал Трамп, который с высоты своих 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена.
Он пояснил, что не хочет повторения ситуации с выступлением Байдена в конгрессе, где тот, по утверждению Трампа, был "накачан, как воздушный шарик", и "сдулся" к концу выступления.
Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.