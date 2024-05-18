https://ria.ru/20240518/tramp-1946832882.html

Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом

Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом - РИА Новости, 18.05.2024

Трамп заявил, что потребует допинг-проб перед дебатами с Байденом

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом, поскольку опасается, что... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T06:13

2024-05-18T06:13

2024-05-18T06:13

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать допинг-проб перед дебатами со своим преемником и конкурентом Джо Байденом, поскольку опасается, что того могут накачать стимулирующими препаратами. Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов – в июне и сентябре. "Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь", - сказал Трамп, который с высоты своих 77 лет регулярно высмеивает умственные и физические способности 81-летнего Байдена. Он пояснил, что не хочет повторения ситуации с выступлением Байдена в конгрессе, где тот, по утверждению Трампа, был "накачан, как воздушный шарик", и "сдулся" к концу выступления. Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.

https://ria.ru/20240518/tramp-1946832073.html

https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024