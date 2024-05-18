https://ria.ru/20240518/teatr-1946931111.html
Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации
Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации - РИА Новости, 18.05.2024
Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации
Во время спектакля в Большом театре сработала ложная сигнализация, здание покинула тысяча человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:40
2024-05-18T20:40
2024-05-18T21:53
большой театр
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_3fa2bbcc74733f39c7f613175d071881.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Во время спектакля в Большом театре сработала ложная сигнализация, здание покинула тысяча человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Ложная сигнализация сработала в Большом театре в Москве во время спектакля. Здание самостоятельно покинули около 1000 человек, информации о пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.В пресс-службе самого театра РИА Новости уточнили, что балет продолжится. Само учреждение работает штатно.
https://ria.ru/20240216/evakuatsiya-1927712029.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858229059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b96873c5ba3beed31392cc0da2007cbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большой театр, происшествия, москва
Большой театр, Происшествия, Москва
Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации
В Большом театре произошло ложное срабатывание извещателей во время спектакля