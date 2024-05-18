https://ria.ru/20240518/teatr-1946931111.html

Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации

Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации - РИА Новости, 18.05.2024

Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации

Во время спектакля в Большом театре сработала ложная сигнализация, здание покинула тысяча человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:40

2024-05-18T20:40

2024-05-18T21:53

большой театр

происшествия

москва

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Во время спектакля в Большом театре сработала ложная сигнализация, здание покинула тысяча человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Ложная сигнализация сработала в Большом театре в Москве во время спектакля. Здание самостоятельно покинули около 1000 человек, информации о пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.В пресс-службе самого театра РИА Новости уточнили, что балет продолжится. Само учреждение работает штатно.

https://ria.ru/20240216/evakuatsiya-1927712029.html

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большой театр, происшествия, москва