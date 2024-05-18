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Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации - РИА Новости, 18.05.2024
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20:40 18.05.2024 (обновлено: 21:53 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/teatr-1946931111.html
Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации
Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации - РИА Новости, 18.05.2024
Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации
Во время спектакля в Большом театре сработала ложная сигнализация, здание покинула тысяча человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:40
2024-05-18T21:53
большой театр
происшествия
москва
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Во время спектакля в Большом театре сработала ложная сигнализация, здание покинула тысяча человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Ложная сигнализация сработала в Большом театре в Москве во время спектакля. Здание самостоятельно покинули около 1000 человек, информации о пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.В пресс-службе самого театра РИА Новости уточнили, что балет продолжится. Само учреждение работает штатно.
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большой театр, происшествия, москва
Большой театр, Происшествия, Москва
Тысяча человек покинула Большой театр из-за ложной сигнализации

В Большом театре произошло ложное срабатывание извещателей во время спектакля

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный академический Большой театр России, Москва
Государственный академический Большой театр России, Москва - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный академический Большой театр России, Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Во время спектакля в Большом театре сработала ложная сигнализация, здание покинула тысяча человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Ложная сигнализация сработала в Большом театре в Москве во время спектакля. Здание самостоятельно покинули около 1000 человек, информации о пострадавших нет", — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе самого театра РИА Новости уточнили, что балет продолжится. Само учреждение работает штатно.
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