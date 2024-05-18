https://ria.ru/20240518/staritsa-1946867774.html

Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

Российские войска освободили село Старица в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024

Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T13:16

2024-05-18T13:16

2024-05-18T14:22

россия

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

волчанск

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны."Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах поселков Ветеринарное, Мирополье (Харьковская область) и Локня (Сумская область). За сутки бойцы отразили четыре контратаки штурмовиков 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Липцов, Тихого и Воланска.Потери ВСУ на этом участке составили около 150 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить боевую машину РСЗО "Град" и три самоходных артиллерийских установки: польскую Krab, украинские "Богдану" и "Гвоздику". Уничтожен также полевой склад боеприпасов ВСУ.Успехи на Харьковском направленииРоссийские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, за неделю они освободили 12 населенных пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелечья. Глава региональной администрации Виталий Ганчев 14 мая заявил, что группировка "Север" уже контролирует запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. Всего, по словам Ганчева, на севере области освобождено более 200 квадратных километров, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.

https://ria.ru/20240517/kharkov-1946648404.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск