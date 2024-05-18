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Российские войска освободили село Старица в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 18.05.2024 (обновлено: 14:22 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/staritsa-1946867774.html
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:16
2024-05-18T14:22
россия
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
волчанск
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны."Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке.Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах поселков Ветеринарное, Мирополье (Харьковская область) и Локня (Сумская область). За сутки бойцы отразили четыре контратаки штурмовиков 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Липцов, Тихого и Воланска.Потери ВСУ на этом участке составили около 150 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить боевую машину РСЗО "Град" и три самоходных артиллерийских установки: польскую Krab, украинские "Богдану" и "Гвоздику". Уничтожен также полевой склад боеприпасов ВСУ.Успехи на Харьковском направленииРоссийские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, за неделю они освободили 12 населенных пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелечья. Глава региональной администрации Виталий Ганчев 14 мая заявил, что группировка "Север" уже контролирует запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить. Всего, по словам Ганчева, на севере области освобождено более 200 квадратных километров, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
https://ria.ru/20240517/kharkov-1946648404.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
волчанск
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, волчанск
Россия, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Волчанск
Российские войска освободили село Старица в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Старица в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские войска освободили село Старица в Харьковской области и продолжают наступление, сообщило Министерство обороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в результате активных действий освобожден населенный пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Старица в Харьковской области
Освобожденное село Старица в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Старица в Харьковской области

Три села — Избицкое, Старица и Бугроватка — образуют важный рубеж обороны ВСУ. Если российским войскам удастся вклиниться здесь, это позволит изолировать Волчанск, после чего дни украинского гарнизона в городе будут сочтены.

Кроме того, группировка нанесла поражение живой силе и технике 106-й, 113-й, 129-й бригад теробороны в районах поселков Ветеринарное, Мирополье (Харьковская область) и Локня (Сумская область). За сутки бойцы отразили четыре контратаки штурмовиков 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах Липцов, Тихого и Воланска.
Потери ВСУ на этом участке составили около 150 человек убитыми и ранеными, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы удалось поразить боевую машину РСЗО "Град" и три самоходных артиллерийских установки: польскую Krab, украинские "Богдану" и "Гвоздику". Уничтожен также полевой склад боеприпасов ВСУ.
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Успехи на Харьковском направлении

Российские войска ведут активные боевые действия в Харьковской области. По информации Минобороны, за неделю они освободили 12 населенных пунктов: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная и Стрелечья.
Глава региональной администрации Виталий Ганчев 14 мая заявил, что группировка "Север" уже контролирует запад и север Волчанска. Генштаб ВСУ, в свою очередь, признал, что украинские подразделения были вынуждены переместиться на "более выгодные позиции" в этом районе, то есть отступить.
Всего, по словам Ганчева, на севере области освобождено более 200 квадратных километров, в рядах ВСУ — паника из-за темпов продвижения российской армии вглубь украинской обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВолчанск
 
 
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