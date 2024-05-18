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Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе
Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе - РИА Новости, 18.05.2024
Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе
США не содействуют украинским ударам по территории России, сказал РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T02:28
2024-05-18T02:28
2024-05-18T02:48
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США не содействуют украинским ударам по территории России, сказал РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. В пятницу власти Краснодарского края информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе. После падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, которое позже полностью потушили. "Мы не поощряем атаки по российской территории и не содействуем им", — ответил Кирби на вопрос о новых налетах украинских беспилотников, в том числе на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что украинские власти попросили США снять ограничение на использование передаваемого им оружия и позволить атаковать военные цели на территории, которую Запад признаёт российской.
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в мире, сша, туапсе, россия, джон кирби, министерство обороны сша, украина
В мире, США, Туапсе, Россия, Джон Кирби, Министерство обороны США, Украина
Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе
Кирби: США не содействуют ударам украинских дронов по территории России