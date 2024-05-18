https://ria.ru/20240518/ssha-1946823882.html

Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе

Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе - РИА Новости, 18.05.2024

Белый дом прокомментировал атаку украинских беспилотников на Туапсе

США не содействуют украинским ударам по территории России, сказал РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T02:28

2024-05-18T02:28

2024-05-18T02:48

в мире

сша

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министерство обороны сша

украина

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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США не содействуют украинским ударам по территории России, сказал РИА Новости координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. В пятницу власти Краснодарского края информировали, что украинские беспилотники атаковали Туапсе. После падения дрона произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, которое позже полностью потушили. "Мы не поощряем атаки по российской территории и не содействуем им", — ответил Кирби на вопрос о новых налетах украинских беспилотников, в том числе на нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителей Пентагона, что украинские власти попросили США снять ограничение на использование передаваемого им оружия и позволить атаковать военные цели на территории, которую Запад признаёт российской.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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туапсе

россия

украина

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в мире, сша, туапсе, россия, джон кирби, министерство обороны сша, украина