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США провели субкритический эксперимент на ядерном полигоне - РИА Новости, 18.05.2024
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00:21 18.05.2024 (обновлено: 00:46 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ssha-1946817751.html
США провели субкритический эксперимент на ядерном полигоне
США провели субкритический эксперимент на ядерном полигоне - РИА Новости, 18.05.2024
США провели субкритический эксперимент на ядерном полигоне
США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T00:21
2024-05-18T00:46
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики на своем сайте.Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция". "Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательных взрывам", — говорится в релизе. Уточняется, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.Субкритический взрыв подразумевает детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции.
https://ria.ru/20240511/t24-1945222730.html
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в мире, сша, невада
В мире, США, Невада
США провели субкритический эксперимент на ядерном полигоне

США провели субкритический эксперимент в рамках контроля за ядерными боезарядами

CC BY 3.0 / Bill Ebbesen / Невадский испытательный полигон
Невадский испытательный полигон - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
CC BY 3.0 / Bill Ebbesen /
Невадский испытательный полигон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов, сообщило американское Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики на своем сайте.
Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".
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"Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательных взрывам", — говорится в релизе.
Уточняется, что эксперимент состоялся вечером 14 мая на ядерном полигоне в Лос-Аламосе, штат Невада. Полученные данные будут использованы, в частности, для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.
Субкритический взрыв подразумевает детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции.
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