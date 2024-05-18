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Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
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05:02 18.05.2024 (обновлено: 10:16 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/spetsoperatsiya-1946829445.html
Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области
Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024
Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области
Российские бойцы в Харьковской области продвинулись в глубину обороны ВСУ и отбили десять контратак, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:02
2024-05-18T10:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
волчанск
киев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские бойцы в Харьковской области продвинулись в глубину обороны ВСУ и отбили десять контратак, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Сергей Зыбинский. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады и 15-го пограничного отряда в районах Революционного, Нескучного, Веселого и Липцов", — сказал он. Кроме того, добавил собеседник агентства, группировка отразила десять контратак штурмовиков третьей танковой, 42-механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад, 125-й бригады территориальной обороны в районах города Волчанска и села Глубокое. По словам Зыбинского, ВСУ потеряли в этих боях примерно 190 человек убитыми и ранеными, а также боевую бронированную машину, боевую машину РСЗО "Град", шведскую САУ Archer, САУ "Богдана" и американскую гаубицу М777.
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харьковская область, волчанск, киев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Волчанск, Киев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Север" отразила десять контратак ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские бойцы в Харьковской области продвинулись в глубину обороны ВСУ и отбили десять контратак, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Сергей Зыбинский.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады и 15-го пограничного отряда в районах Революционного, Нескучного, Веселого и Липцов", — сказал он.
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Кроме того, добавил собеседник агентства, группировка отразила десять контратак штурмовиков третьей танковой, 42-механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад, 125-й бригады территориальной обороны в районах города Волчанска и села Глубокое.
По словам Зыбинского, ВСУ потеряли в этих боях примерно 190 человек убитыми и ранеными, а также боевую бронированную машину, боевую машину РСЗО "Град", шведскую САУ Archer, САУ "Богдана" и американскую гаубицу М777.
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