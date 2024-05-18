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Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области

Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 18.05.2024

Российские военные отразили десять контратак ВСУ в Харьковской области

Российские бойцы в Харьковской области продвинулись в глубину обороны ВСУ и отбили десять контратак, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T05:02

2024-05-18T05:02

2024-05-18T10:16

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские бойцы в Харьковской области продвинулись в глубину обороны ВСУ и отбили десять контратак, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Север" Сергей Зыбинский. "Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады и 15-го пограничного отряда в районах Революционного, Нескучного, Веселого и Липцов", — сказал он. Кроме того, добавил собеседник агентства, группировка отразила десять контратак штурмовиков третьей танковой, 42-механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад, 125-й бригады территориальной обороны в районах города Волчанска и села Глубокое. По словам Зыбинского, ВСУ потеряли в этих боях примерно 190 человек убитыми и ранеными, а также боевую бронированную машину, боевую машину РСЗО "Град", шведскую САУ Archer, САУ "Богдана" и американскую гаубицу М777.

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