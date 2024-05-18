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Умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Наталия Кудрявцева - РИА Новости, 18.05.2024
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Культура
 
15:21 18.05.2024 (обновлено: 16:09 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/smert-1946893086.html
Умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Наталия Кудрявцева
Умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Наталия Кудрявцева - РИА Новости, 18.05.2024
Умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Наталия Кудрявцева
Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года, передает пресс-служба "Петербург-концерта" во "ВКонтакте". РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T15:21
2024-05-18T16:09
культура
россия
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года, передает пресс-служба "Петербург-концерта" во "ВКонтакте"."14 мая ушла из жизни заслуженная артистка России, бывшая артистка "Петербург-концерта" Наталия Кудрявцева", — сообщается в посте."Петербург-концерт" отметил, что артистка является дипломантом и лауреатом множества театральных и литературных конкурсов.В ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти, посвященный Кудрявцевой.В фильмографии актрисы 11 фильмов и сериалов. Ее первой ролью на большом экране стала роль Люси в драме "На острове Дальнем". Кудрявцева также снялась в картинах "Андрейка", "И снова утро", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".
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Культура, Россия
Умерла актриса из "Улицы разбитых фонарей" Наталия Кудрявцева

Актриса из "Тайн следствия" Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года

© Форвард-фильм (2008)Актриса Наталия Кудрявцева в сериале "Соло для пистолета с оркестром"
Актриса Наталия Кудрявцева в сериале Соло для пистолета с оркестром
© Форвард-фильм (2008)
Актриса Наталия Кудрявцева в сериале "Соло для пистолета с оркестром". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Заслуженная артистка России Наталия Кудрявцева умерла в возрасте 91 года, передает пресс-служба "Петербург-концерта" во "ВКонтакте".
"14 мая ушла из жизни заслуженная артистка России, бывшая артистка "Петербург-концерта" Наталия Кудрявцева", — сообщается в посте.
"Петербург-концерт" отметил, что артистка является дипломантом и лауреатом множества театральных и литературных конкурсов.
В ноябре в Доме Актера состоится вечер памяти, посвященный Кудрявцевой.
В фильмографии актрисы 11 фильмов и сериалов. Ее первой ролью на большом экране стала роль Люси в драме "На острове Дальнем". Кудрявцева также снялась в картинах "Андрейка", "И снова утро", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия".
 
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