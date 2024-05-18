Рейтинг@Mail.ru
Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 18.05.2024 (обновлено: 23:28 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/siriya-1946941545.html
Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии
Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии - РИА Новости, 18.05.2024
Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии
Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T22:23
2024-05-18T23:28
в мире
сирия
россия
юрий попов
воздушно-космические силы россии
эт-танф
хомс (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов на брифинге."&lt;...&gt; Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих", — сказал он.По словам замглавы центра, принимаются необходимые упреждающие меры для недопущения вооруженных провокаций.В четверг Попов сообщил, что российские ВКС уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в Сирии.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240509/siriya-1945026997.html
https://ria.ru/20240321/siriya-1934776315.html
сирия
россия
эт-танф
хомс (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, россия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, эт-танф, хомс (город)
В мире, Сирия, Россия, Юрий Попов, Воздушно-космические силы России, Эт-Танф, Хомс (город)
Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии

Попов: боевики "Джебхат ан-Нусры" готовят удары по российским позициям в Сирии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов на брифинге.
"<...> Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих", — сказал он.
Патруль российской военной полиции в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Российская полиция в Сирии заблокировала колонну "международной коалиции"
9 мая, 22:08
По словам замглавы центра, принимаются необходимые упреждающие меры для недопущения вооруженных провокаций.
В четверг Попов сообщил, что российские ВКС уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в Сирии.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя
21 марта, 18:32
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСирияРоссияЮрий ПоповВоздушно-космические силы РоссииЭт-ТанфХомс (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала