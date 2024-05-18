https://ria.ru/20240518/siriya-1946941545.html

Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии

Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии - РИА Новости, 18.05.2024

Боевики готовят удары по российским позициям в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных, сообщил замруководителя Центра по... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T22:23

2024-05-18T22:23

2024-05-18T23:28

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эт-танф

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* готовят удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов на брифинге."<...> Боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара осуществляют подготовку к нанесению ударов с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении по пунктам дислокации российских и сирийских военнослужащих", — сказал он.По словам замглавы центра, принимаются необходимые упреждающие меры для недопущения вооруженных провокаций.В четверг Попов сообщил, что российские ВКС уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в Сирии.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240509/siriya-1945026997.html

https://ria.ru/20240321/siriya-1934776315.html

сирия

россия

эт-танф

хомс (город)

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в мире, сирия, россия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, эт-танф, хомс (город)