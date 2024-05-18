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Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт - РИА Новости, 18.05.2024
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20:52 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/sim-1946932267.html
Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт
Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт - РИА Новости, 18.05.2024
Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт
Минцифры выступает за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт при введении новых возможностей, но при этом должна повыситься безопасность их... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:52
2024-05-18T20:52
технологии
россия
максут шадаев
почта россии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры выступает за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт при введении новых возможностей, но при этом должна повыситься безопасность их продаж, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "С развитием новых технологий продаж сим-карт, должна быть обеспечена возможность заключения договоров в традиционном формате при повышении требований к точкам продаж и введении ответственности к тем, кто нарушает требования по идентификации", - сказал министр. Как объяснил министр, речь идет о сохранении многоканальной возможности оформления сим-карт: и оформление в электронном виде, и продажа сим-карт в доверенных точках - офисах МФЦ и "Почты России", в дополнение к офисам операторов связи. Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщила, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ. Так, среди вариантов: обязательность биометрии, продажа сим-карт в салонах операторов связи, МФЦ и "Почты России", а также использование цифровой подписи.
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технологии, россия, максут шадаев, почта россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Почта России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт

Шадаев призвал сохранить традиционный порядок оформления сим-карт

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСим-карта оператора сотовой связи
Сим-карта оператора сотовой связи - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Сим-карта оператора сотовой связи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры выступает за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт при введении новых возможностей, но при этом должна повыситься безопасность их продаж, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
"С развитием новых технологий продаж сим-карт, должна быть обеспечена возможность заключения договоров в традиционном формате при повышении требований к точкам продаж и введении ответственности к тем, кто нарушает требования по идентификации", - сказал министр.
Как объяснил министр, речь идет о сохранении многоканальной возможности оформления сим-карт: и оформление в электронном виде, и продажа сим-карт в доверенных точках - офисах МФЦ и "Почты России", в дополнение к офисам операторов связи.
Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщила, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ. Так, среди вариантов: обязательность биометрии, продажа сим-карт в салонах операторов связи, МФЦ и "Почты России", а также использование цифровой подписи.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В МТС и "Билайне" прокомментировали идею об обязательной биометрии
16 мая, 15:16
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевПочта РоссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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