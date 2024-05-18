https://ria.ru/20240518/sim-1946932267.html

Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт

Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт - РИА Новости, 18.05.2024

Минцифры выступило за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт

Минцифры выступает за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт при введении новых возможностей, но при этом должна повыситься безопасность их... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:52

2024-05-18T20:52

2024-05-18T20:52

технологии

россия

максут шадаев

почта россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минцифры выступает за сохранение традиционного порядка оформления сим-карт при введении новых возможностей, но при этом должна повыситься безопасность их продаж, сказал журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "С развитием новых технологий продаж сим-карт, должна быть обеспечена возможность заключения договоров в традиционном формате при повышении требований к точкам продаж и введении ответственности к тем, кто нарушает требования по идентификации", - сказал министр. Как объяснил министр, речь идет о сохранении многоканальной возможности оформления сим-карт: и оформление в электронном виде, и продажа сим-карт в доверенных точках - офисах МФЦ и "Почты России", в дополнение к офисам операторов связи. Ранее в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщила, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение порядка продажи сим-карт гражданам РФ. Так, среди вариантов: обязательность биометрии, продажа сим-карт в салонах операторов связи, МФЦ и "Почты России", а также использование цифровой подписи.

https://ria.ru/20240516/operatory-1946443409.html

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технологии, россия, максут шадаев, почта россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)