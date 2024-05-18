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"Это катастрофа". Сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США - РИА Новости, 18.05.2024
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06:13 18.05.2024 (обновлено: 09:55 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/signal-1946832669.html
"Это катастрофа". Сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США
"Это катастрофа". Сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США - РИА Новости, 18.05.2024
"Это катастрофа". Сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США
Ядерные учения, объявленные Россией в ответ на воинственные высказывания представителей Франции и Великобритании, совершенно обоснованны, заявила кандидат в... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T06:13
2024-05-18T09:55
в мире
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россия
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сша
украина
джилл стайн
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ядерные учения, объявленные Россией в ответ на воинственные высказывания представителей Франции и Великобритании, совершенно обоснованны, заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Майкл указал на недавние заявления Франции и Англии о том, что Париж, возможно, направит войска, и что Лондон, по сути, дал свое согласие на использование предоставленного страной оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что Путин назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения", — считает она.По мнению Стайн, необдуманные слова президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона могут привести Запад к ужасающему развитию событий.При этом, как отметила кандидат, западные элиты озабочены лишь постоянным подливанием масла в огонь конфликта на Украине. На решения Вашингтона не влияют даже постоянные территориальные потери Киева и поражения ВСУ. &quot;Это война, развязанная военной промышленностью. Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной&quot;, — выразила мнение Стайн.Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах, а до этого дважды пыталась стать губернатором Массачусетса. В этом штате в конце 1990-х она начала активистскую деятельность, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей среды.Среди заметных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во главе движения "Врачи за Ассанжа". По словам Стайн, обращение с журналистом "равносильно психологической пытке, и с этим нельзя мириться".Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
https://ria.ru/20240516/putin-1946535562.html
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в мире, франция, россия, великобритания, сша, украина, джилл стайн, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, дэвид кэмерон
В мире, Франция, Россия, Великобритания, США, Украина, Джилл Стайн, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Дэвид Кэмерон
"Это катастрофа". Сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США

Джилл Стайн назвала ядерные учения России обоснованным ответом на угрозы Запада

© AP Photo / Matt RourkeКандидат от Партии зеленых на выборах президента США Джилл Стайн
Кандидат от Партии зеленых на выборах президента США Джилл Стайн - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат от Партии зеленых на выборах президента США Джилл Стайн. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ядерные учения, объявленные Россией в ответ на воинственные высказывания представителей Франции и Великобритании, совершенно обоснованны, заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Майкл указал на недавние заявления Франции и Англии о том, что Париж, возможно, направит войска, и что Лондон, по сути, дал свое согласие на использование предоставленного страной оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что Путин назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения", — считает она.
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По мнению Стайн, необдуманные слова президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона могут привести Запад к ужасающему развитию событий.
При этом, как отметила кандидат, западные элиты озабочены лишь постоянным подливанием масла в огонь конфликта на Украине. На решения Вашингтона не влияют даже постоянные территориальные потери Киева и поражения ВСУ.
«

"Это война, развязанная военной промышленностью. Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной", — выразила мнение Стайн.

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Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах, а до этого дважды пыталась стать губернатором Массачусетса. В этом штате в конце 1990-х она начала активистскую деятельность, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей среды.
Среди заметных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во главе движения "Врачи за Ассанжа". По словам Стайн, обращение с журналистом "равносильно психологической пытке, и с этим нельзя мириться".
Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.
На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.
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В миреФранцияРоссияВеликобританияСШАУкраинаДжилл СтайнЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныДэвид Кэмерон
 
 
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