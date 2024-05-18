"Это катастрофа". Сигнал Путина Западу напугал кандидата в президенты США
Джилл Стайн назвала ядерные учения России обоснованным ответом на угрозы Запада
© AP Photo / Matt RourkeКандидат от Партии зеленых на выборах президента США Джилл Стайн
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат от Партии зеленых на выборах президента США Джилл Стайн. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Ядерные учения, объявленные Россией в ответ на воинственные высказывания представителей Франции и Великобритании, совершенно обоснованны, заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Майкл указал на недавние заявления Франции и Англии о том, что Париж, возможно, направит войска, и что Лондон, по сути, дал свое согласие на использование предоставленного страной оружия для атак по целям на территории России. Нет ничего удивительного в том, что Путин назвал это экзистенциальной угрозой и начал проводить ядерные военные учения", — считает она.
По мнению Стайн, необдуманные слова президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Британии Дэвида Кэмерона могут привести Запад к ужасающему развитию событий.
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"Это война, развязанная военной промышленностью. Это абсолютная катастрофа, часть бесконечной военной машины, которая приводит к обнищанию американского народа и подвергает опасности весь мир. Она может стать ядерной", — выразила мнение Стайн.
Стайн, уроженке Чикаго и выпускнице Гарварда, 73 года. Президентская кампания для нее не в новинку: она баллотировалась от Партии зеленых в 2012 и 2016 годах, а до этого дважды пыталась стать губернатором Массачусетса. В этом штате в конце 1990-х она начала активистскую деятельность, заявляя, что здоровье людей напрямую зависит от окружающей среды.
Среди заметных кампаний Стайн последних лет — выступления в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во главе движения "Врачи за Ассанжа". По словам Стайн, обращение с журналистом "равносильно психологической пытке, и с этим нельзя мириться".
Ранее 9 мая Путин прокомментировал учение по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявив, что это плановая работа.
На прошлой неделе Генштаб по поручению президента начал подготовку к проведению в ближайшее время учений, на которых отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. В МИД России заявили, что маневры следует рассматривать в контексте недавних воинственных высказываний западных официальных лиц и дестабилизирующих действий НАТО.