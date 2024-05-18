https://ria.ru/20240518/shtraf-1946863251.html

Депутат уточнил размер возможного штрафа за курение в неположенных местах

Депутат уточнил размер возможного штрафа за курение в неположенных местах - РИА Новости, 18.05.2024

Депутат уточнил размер возможного штрафа за курение в неположенных местах

Штраф за курение в неположенных местах могут увеличить до пяти тысяч рублей, ранее появившаяся информация была некорректной, сообщил один из авторов инициативы, РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:26

2024-05-18T12:26

2024-05-18T15:11

общество

артем метелев (депутат)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Штраф за курение в неположенных местах могут увеличить до пяти тысяч рублей, ранее появившаяся информация была некорректной, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в Telegram-канале."Вчера из-за технической ошибки в моем канале были опубликованы карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно были написаны штрафы по 15 и 30 тысяч рублей, в направленном законопроекте они другие. Штраф за курение в неположенных местах (включая вейпы) предлагается увеличить от трех до пяти тысяч (сейчас от 500 до тысячи рублей). За курение на детской площадке — от пяти до семи тысяч (сейчас от двух до трех)", — уточнил он.Как пояснил Метелев, в России уже есть штраф за употребление детьми алкоголя и наркотиков, но из-за повсеместного курения вейпов в школах и жалоб учителей предлагается расширить имеющуюся норму и повысить суммы штрафа в 2,5 раза.

https://ria.ru/20240517/shtraf-1946784441.html

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

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общество, артем метелев (депутат), госдума рф, россия