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Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024
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05:10 18.05.2024 (обновлено: 08:55 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/samolety-1946830490.html
Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО
Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024
Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО
Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:10
2024-05-18T08:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
су-35с
су-25
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне проведения спецоперации. "Получил боевую задачу на прикрытие самолетов Су-25. Выполнил взлет с аэродрома в район прикрытия. Штурмовики Су-25 успешно выполнили свою задачу, отработали штатно и вернулись на аэродром базирования. Ушел с боевого курса, выполнил уход в сторону своего аэродрома базирования, после чего совершил успешную посадку. Готов к дальнейшему выполнению боевых задач", - приводит МО РФ слова лётчика Су-35С Алексея. Минобороны также показало видеоролик, где виден взлёт истребителя, а также показаны кадры полёта изнутри кабины и с камер, расположенных на внешней поверхности самолёта. Кроме того, демонстрируется маневрирование Су-35С в воздухе. Также показано возвращение самолёта на аэродром. Отмечается, что истребители круглосуточно работают в зоне СВО, так как нуждающиеся в прикрытии лётчики оперативно-тактической авиации совершают вылеты в любое время при любых погодных условиях.
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Боевая работа экипажей Су-35 в зоне СВО
Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне проведения спецоперации.
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безопасность, россия, су-35с, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Су-35С, Су-25, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО

Истребители Су-35С выполнили задачу, сопровождая штурмовики Су-25 в зоне СВО

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне проведения спецоперации.
"Получил боевую задачу на прикрытие самолетов Су-25. Выполнил взлет с аэродрома в район прикрытия. Штурмовики Су-25 успешно выполнили свою задачу, отработали штатно и вернулись на аэродром базирования. Ушел с боевого курса, выполнил уход в сторону своего аэродрома базирования, после чего совершил успешную посадку. Готов к дальнейшему выполнению боевых задач", - приводит МО РФ слова лётчика Су-35С Алексея.
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Минобороны также показало видеоролик, где виден взлёт истребителя, а также показаны кадры полёта изнутри кабины и с камер, расположенных на внешней поверхности самолёта. Кроме того, демонстрируется маневрирование Су-35С в воздухе. Также показано возвращение самолёта на аэродром.
Отмечается, что истребители круглосуточно работают в зоне СВО, так как нуждающиеся в прикрытии лётчики оперативно-тактической авиации совершают вылеты в любое время при любых погодных условиях.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСу-35ССу-25Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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