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Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО

Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024

Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО

Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T05:10

2024-05-18T05:10

2024-05-18T08:55

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне проведения спецоперации. "Получил боевую задачу на прикрытие самолетов Су-25. Выполнил взлет с аэродрома в район прикрытия. Штурмовики Су-25 успешно выполнили свою задачу, отработали штатно и вернулись на аэродром базирования. Ушел с боевого курса, выполнил уход в сторону своего аэродрома базирования, после чего совершил успешную посадку. Готов к дальнейшему выполнению боевых задач", - приводит МО РФ слова лётчика Су-35С Алексея. Минобороны также показало видеоролик, где виден взлёт истребителя, а также показаны кадры полёта изнутри кабины и с камер, расположенных на внешней поверхности самолёта. Кроме того, демонстрируется маневрирование Су-35С в воздухе. Также показано возвращение самолёта на аэродром. Отмечается, что истребители круглосуточно работают в зоне СВО, так как нуждающиеся в прикрытии лётчики оперативно-тактической авиации совершают вылеты в любое время при любых погодных условиях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боевая работа экипажей Су-35 в зоне СВО Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне проведения спецоперации. 2024-05-18T05:10 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, су-35с, су-25, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф