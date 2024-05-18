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Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО
Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2024
Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО
Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:10
2024-05-18T05:10
2024-05-18T08:55
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне проведения спецоперации. "Получил боевую задачу на прикрытие самолетов Су-25. Выполнил взлет с аэродрома в район прикрытия. Штурмовики Су-25 успешно выполнили свою задачу, отработали штатно и вернулись на аэродром базирования. Ушел с боевого курса, выполнил уход в сторону своего аэродрома базирования, после чего совершил успешную посадку. Готов к дальнейшему выполнению боевых задач", - приводит МО РФ слова лётчика Су-35С Алексея. Минобороны также показало видеоролик, где виден взлёт истребителя, а также показаны кадры полёта изнутри кабины и с камер, расположенных на внешней поверхности самолёта. Кроме того, демонстрируется маневрирование Су-35С в воздухе. Также показано возвращение самолёта на аэродром. Отмечается, что истребители круглосуточно работают в зоне СВО, так как нуждающиеся в прикрытии лётчики оперативно-тактической авиации совершают вылеты в любое время при любых погодных условиях.
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Боевая работа экипажей Су-35 в зоне СВО
Минобороны России показало на видео, как многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С сопровождают и прикрывают штурмовики Су-25, работающие в зоне проведения спецоперации.
2024-05-18T05:10
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РИА Новости
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Истребители Су-35С сопроводили штурмовики Су-25 в зоне СВО
Истребители Су-35С выполнили задачу, сопровождая штурмовики Су-25 в зоне СВО