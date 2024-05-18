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Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров
Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров - РИА Новости, 18.05.2024
Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров
Уровень реки Тобол в Кургане сейчас составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на 10 сантиметров за сутки, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:55
2024-05-18T20:55
2024-05-18T20:55
тобол (река)
курган
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане сейчас составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на 10 сантиметров за сутки, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным. "Уровень реки Тобол в городе Кургане составляет 632 сантиметра, уменьшение на 10 сантиметров за сутки", - сказал Куренков.
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тобол (река), курган, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров
Куренков: уровень реки Тобол в Кургане за сутки снизился на 10 см