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Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров

Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров - РИА Новости, 18.05.2024

Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров

Уровень реки Тобол в Кургане сейчас составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на 10 сантиметров за сутки, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:55

2024-05-18T20:55

2024-05-18T20:55

тобол (река)

курган

россия

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане сейчас составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на 10 сантиметров за сутки, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным. "Уровень реки Тобол в городе Кургане составляет 632 сантиметра, уменьшение на 10 сантиметров за сутки", - сказал Куренков.

тобол (река)

курган

россия

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тобол (река), курган, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия