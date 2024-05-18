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Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров - РИА Новости, 18.05.2024
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20:55 18.05.2024
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Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров
Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров - РИА Новости, 18.05.2024
Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров
Уровень реки Тобол в Кургане сейчас составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на 10 сантиметров за сутки, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T20:55
2024-05-18T20:55
тобол (река)
курган
россия
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане сейчас составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на 10 сантиметров за сутки, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным. "Уровень реки Тобол в городе Кургане составляет 632 сантиметра, уменьшение на 10 сантиметров за сутки", - сказал Куренков.
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тобол (река), курган, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Россия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Тобол в Кургане снизился до 632 сантиметров

Куренков: уровень реки Тобол в Кургане за сутки снизился на 10 см

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Паводок в Курганской области
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уровень реки Тобол в Кургане сейчас составляет 632 сантиметра, наблюдается уменьшение на 10 сантиметров за сутки, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
"Уровень реки Тобол в городе Кургане составляет 632 сантиметра, уменьшение на 10 сантиметров за сутки", - сказал Куренков.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
Тобол (река)КурганРоссияАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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