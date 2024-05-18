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ХАМАС заявило о ликвидации 15 израильских военных в Рафахе

ХАМАС заявило о ликвидации 15 израильских военных в Рафахе - РИА Новости, 18.05.2024

ХАМАС заявило о ликвидации 15 израильских военных в Рафахе

Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило об уничтожении 15 израильских военных на востоке Рафаха (юг сектора Газа). РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T12:17

2024-05-18T12:17

2024-05-18T12:17

в мире

рафах (провинция)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

сектор газа

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ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило об уничтожении 15 израильских военных на востоке Рафаха (юг сектора Газа). "Бойцы "Аль-Кассама" смогли добить 15 сионистских солдат после того, как другая группа штурмовала дом, в котором забаррикадировалось большое количество солдат, и вступила с ними в бой", - говорится в Telegram-канале движения. После этого, как сообщили "Бригады аль-Кассама", палестинские бойцы взорвали противопехотную бомбу в районе Ат-Танур на востоке города Рафаха. Кроме того, "Бригады Аль-Кассама" заявили, что обстреляли из минометов израильских военных, дислоцированные на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта Рафах.

https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html

рафах (провинция)

израиль

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в мире, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа