https://ria.ru/20240518/rafakh-1946862835.html
ХАМАС заявило о ликвидации 15 израильских военных в Рафахе
ХАМАС заявило о ликвидации 15 израильских военных в Рафахе - РИА Новости, 18.05.2024
ХАМАС заявило о ликвидации 15 израильских военных в Рафахе
Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило об уничтожении 15 израильских военных на востоке Рафаха (юг сектора Газа). РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T12:17
2024-05-18T12:17
2024-05-18T12:17
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило об уничтожении 15 израильских военных на востоке Рафаха (юг сектора Газа). "Бойцы "Аль-Кассама" смогли добить 15 сионистских солдат после того, как другая группа штурмовала дом, в котором забаррикадировалось большое количество солдат, и вступила с ними в бой", - говорится в Telegram-канале движения. После этого, как сообщили "Бригады аль-Кассама", палестинские бойцы взорвали противопехотную бомбу в районе Ат-Танур на востоке города Рафаха. Кроме того, "Бригады Аль-Кассама" заявили, что обстреляли из минометов израильских военных, дислоцированные на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта Рафах.
https://ria.ru/20240512/germaniya-1945365501.html
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в мире, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
ХАМАС заявило о ликвидации 15 израильских военных в Рафахе
Военное крыло ХАМАС заявило о ликвидации 15 военных Израиля на востоке Рафаха
ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Военное крыло палестинского движения ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило об уничтожении 15 израильских военных на востоке Рафаха (юг сектора Газа).
"Бойцы "Аль-Кассама" смогли добить 15 сионистских солдат после того, как другая группа штурмовала дом, в котором забаррикадировалось большое количество солдат, и вступила с ними в бой", - говорится в Telegram-канале движения. После этого, как сообщили "Бригады аль-Кассама", палестинские бойцы взорвали противопехотную бомбу в районе Ат-Танур на востоке города Рафаха.
Кроме того, "Бригады Аль-Кассама" заявили, что обстреляли из минометов израильских военных, дислоцированные на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта Рафах.