https://ria.ru/20240518/pvo-1946885245.html

ПВО сбила четыре авиационные бомбы над Белгородской областью

ПВО сбила четыре авиационные бомбы над Белгородской областью - РИА Новости, 18.05.2024

ПВО сбила четыре авиационные бомбы над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:58

2024-05-18T14:58

2024-05-18T15:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили 4 авиабомбы Hammer и 2 противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Восемнадцатого мая c 12.20 до 12.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки c применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и противорадиолокационных ракет HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, безопасность