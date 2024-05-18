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В ФРГ предложили использовать ПВО с территории НАТО для защиты Украины - РИА Новости, 18.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/pvo-1946866795.html
В ФРГ предложили использовать ПВО с территории НАТО для защиты Украины
В ФРГ предложили использовать ПВО с территории НАТО для защиты Украины - РИА Новости, 18.05.2024
В ФРГ предложили использовать ПВО с территории НАТО для защиты Украины
Эксперт Социал-демократической партии Германии (входит в правительственную коалицию) Джо Вайнгартен призвал к использованию размещенных на территории стран НАТО РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T13:01
2024-05-18T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
сергей лавров
михаэль рот
нато
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Эксперт Социал-демократической партии Германии (входит в правительственную коалицию) Джо Вайнгартен призвал к использованию размещенных на территории стран НАТО систем ПВО для защиты территории западной Украины. "В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным разместить немецкие зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной, чтобы защитить воздушное пространство над западной Украиной - например, с помощью ЗРК Patriot", - сказал Вайнгартен в комментарии изданию Spiegel. При этом политик подчеркнул, что это не требует размещения на Украине войск НАТО, так как Patriot способны контролировать воздушное пространство Украины, будучи размещенными в приграничных зонах Польши, Словакии и Венгрии. Однако многие отнеслись к предложению Вайнгартена со скептицизмом: в частности, глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот подчеркнул, что идея разместить на границах с Украиной системы ПВО вряд ли найдет много сторонников. "Любое прямое вмешательство в боевые действия фактически превратит третьи страны в участниц конфликта", - приводит Spiegel слова представителя партии Христианско-демократический союз, отвечающего за вопросы международных отношений и обороны, Йоханна Вадефуля. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943338000.html
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, михаэль рот, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Сергей Лавров, Михаэль Рот, НАТО
В ФРГ предложили использовать ПВО с территории НАТО для защиты Украины

В ФРГ предложили защитить воздушное пространство Украины с территории НАТО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в центре Берлина
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Рейхстага в центре Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Эксперт Социал-демократической партии Германии (входит в правительственную коалицию) Джо Вайнгартен призвал к использованию размещенных на территории стран НАТО систем ПВО для защиты территории западной Украины.
"В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным разместить немецкие зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной, чтобы защитить воздушное пространство над западной Украиной - например, с помощью ЗРК Patriot", - сказал Вайнгартен в комментарии изданию Spiegel.
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При этом политик подчеркнул, что это не требует размещения на Украине войск НАТО, так как Patriot способны контролировать воздушное пространство Украины, будучи размещенными в приграничных зонах Польши, Словакии и Венгрии.
Однако многие отнеслись к предложению Вайнгартена со скептицизмом: в частности, глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот подчеркнул, что идея разместить на границах с Украиной системы ПВО вряд ли найдет много сторонников.
"Любое прямое вмешательство в боевые действия фактически превратит третьи страны в участниц конфликта", - приводит Spiegel слова представителя партии Христианско-демократический союз, отвечающего за вопросы международных отношений и обороны, Йоханна Вадефуля.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияСергей ЛавровМихаэль РотНАТО
 
 
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