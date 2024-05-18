https://ria.ru/20240518/putin-1946935780.html

Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области

Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области - РИА Новости, 18.05.2024

Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области

Президент РФ Владимир Путин отметил своевременность принятия мер по недопущению затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:15

2024-05-18T21:15

2024-05-18T21:15

тюменская область

россия

владимир путин

александр куренков (мчс)

александр козлов (глава минприроды)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил своевременность принятия мер по недопущению затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. Президент в субботу провёл встречу с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Глава МЧС доложил о том, что благодаря слаженным действиям удалось избежать затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. "Губернатор мне с самого начала об этом говорил. Так что вовремя начали проводить соответствующие мероприятия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240515/pavodki-1946087426.html

тюменская область

россия

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тюменская область, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)