https://ria.ru/20240518/putin-1946935780.html
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области - РИА Новости, 18.05.2024
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области
Президент РФ Владимир Путин отметил своевременность принятия мер по недопущению затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:15
2024-05-18T21:15
2024-05-18T21:15
тюменская область
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил своевременность принятия мер по недопущению затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. Президент в субботу провёл встречу с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Глава МЧС доложил о том, что благодаря слаженным действиям удалось избежать затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. "Губернатор мне с самого начала об этом говорил. Так что вовремя начали проводить соответствующие мероприятия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240515/pavodki-1946087426.html
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тюменская область, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тюменская область, Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области
Путин отметил своевременную ликвидацию последствий паводка в Тюменской области