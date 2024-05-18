Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области - РИА Новости, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:15 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/putin-1946935780.html
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области - РИА Новости, 18.05.2024
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области
Президент РФ Владимир Путин отметил своевременность принятия мер по недопущению затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:15
2024-05-18T21:15
тюменская область
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
александр козлов (глава минприроды)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936566022_0:612:2553:2048_1920x0_80_0_0_1ac84dd56b42ffa71729d003441e2301.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил своевременность принятия мер по недопущению затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. Президент в субботу провёл встречу с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Глава МЧС доложил о том, что благодаря слаженным действиям удалось избежать затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск. "Губернатор мне с самого начала об этом говорил. Так что вовремя начали проводить соответствующие мероприятия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240515/pavodki-1946087426.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936566022_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42086e79b80ad31ecdb842e4a0ba9885.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, россия, владимир путин, александр куренков (мчс), александр козлов (глава минприроды), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тюменская область, Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Александр Козлов (глава Минприроды), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин оценил работу по ликвидации последствий паводка в Тюменской области

Путин отметил своевременную ликвидацию последствий паводка в Тюменской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил своевременность принятия мер по недопущению затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск.
Президент в субботу провёл встречу с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Глава МЧС доложил о том, что благодаря слаженным действиям удалось избежать затопления федеральной трассы Р-402 Тюмень-Омск.
"Губернатор мне с самого начала об этом говорил. Так что вовремя начали проводить соответствующие мероприятия", - сказал Путин.
Тюменская область - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Ситуация с паводком в Тюменской области вновь обострилась
15 мая, 11:30
 
Тюменская областьРоссияВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Александр Козлов (глава Минприроды)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала