https://ria.ru/20240518/putin-1946930625.html

Путин проводит встречу с главами МЧС и Минприроды

Путин проводит встречу с главами МЧС и Минприроды - РИА Новости, 18.05.2024

Путин проводит встречу с главами МЧС и Минприроды

Президент России Владимир Путин попросил руководителя МЧС Александра Куренкова и главу Минприроды РФ Александра Козлова доложить о ситуации с паводками и... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T20:34

2024-05-18T20:34

2024-05-18T20:48

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

политика

россия

александр куренков (мчс)

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителя МЧС Александра Куренкова и главу Минприроды РФ Александра Козлова доложить о ситуации с паводками и пожарами в регионах страны."Несколько тем. Давайте начнём с основной, текущей, с самой горячей - в прямом смысле этого слова. У нас ещё паводки не закончились, хотел бы услышать ваш доклад по поводу того, что происходит в этих регионах. Но в то же время и пожары начинаются, во всяком случае, пожароопасная ситуация складывается в нескольких регионах", - сказал Путин на встрече с главами этих ведомств.Он попросил сначала главу МЧС доложить о нынешней ситуации, а главу Минприроды после этого представить прогнозы о развитии ситуации в регионах. Затем он предложил министрам рассмотреть несколько оперативных вопросов.Совещание проходит в Кремле.

https://ria.ru/20240408/proisshestviya-1938591375.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), политика, россия, александр куренков (мчс), владимир путин, александр козлов (глава минприроды)