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Россия призвала Францию воздержаться от насилия в Новой Каледонии
Россия призвала Францию воздержаться от насилия в Новой Каледонии - РИА Новости, 18.05.2024
Россия призвала Францию воздержаться от насилия в Новой Каледонии
Россия призывает Францию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T14:40
2024-05-18T14:40
2024-05-18T14:40
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия призывает Францию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий", — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Она добавила, что Москва рассматривает кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации и очередное подтверждение того, что "политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик". В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html
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в мире, новая каледония, россия, франция, мария захарова, протесты в новой каледонии
В мире, Новая Каледония, Россия, Франция, Мария Захарова, Протесты в Новой Каледонии
Россия призвала Францию воздержаться от насилия в Новой Каледонии
МИД РФ призвал Францию не применять насилие на протестах в Новой Каледонии
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Россия призывает Францию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии, заявила официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем Париж
воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий", — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Она добавила, что Москва
рассматривает кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации и очередное подтверждение того, что "политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик".
В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли.
Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет.
На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.