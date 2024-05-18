https://ria.ru/20240518/protest-1946878664.html

Россия призвала Францию воздержаться от насилия в Новой Каледонии

Россия призвала Францию воздержаться от насилия в Новой Каледонии - РИА Новости, 18.05.2024

Россия призвала Францию воздержаться от насилия в Новой Каледонии

Россия призывает Францию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:40

2024-05-18T14:40

2024-05-18T14:40

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия призывает Францию воздерживаться от применения насилия в отношении протестующих в Новой Каледонии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Призываем Париж воздерживаться от необоснованного применения насилия в отношении протестующих, обеспечить соблюдение прав и свобод коренного населения Новой Каледонии и других подконтрольных ему заморских территорий", — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства. Она добавила, что Москва рассматривает кризис в Новой Каледонии как результат незавершенности процесса ее деколонизации и очередное подтверждение того, что "политика Франции в отношении ее бывших колоний, переименованных в заморские территории, заходит в тупик". В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. Пять человек, включая двух жандармов, погибли. Жители протестуют против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.

https://ria.ru/20240518/frantsiya-1946724581.html

https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html

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в мире, новая каледония, россия, франция, мария захарова, протесты в новой каледонии