https://ria.ru/20240518/protest-1946876968.html

Украинские дальнобойщики вышли на акцию протеста из-за закона о мобилизации

Украинские дальнобойщики вышли на акцию протеста из-за закона о мобилизации - РИА Новости, 18.05.2024

Украинские дальнобойщики вышли на акцию протеста из-за закона о мобилизации

Украинские дальнобойщики вышли на акцию протеста на трассе Киев — Одесса из-за вступления в силу нового закона о мобилизации, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T14:32

2024-05-18T14:32

2024-05-18T15:12

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украинские дальнобойщики вышли на акцию протеста на трассе Киев — Одесса из-за вступления в силу нового закона о мобилизации, пишет издание "Страна.ua"."Они вывели на дорогу десятки фур, образовав там огромную пробку. Выступают против нового закона о мобилизации", — говорится в сообщении.Уточняется, что дальнобойщики опасаются вручения повесток и задержания сотрудниками военкоматов при пересечении границы, поскольку они не попадают под бронь от призыва.Как отмечал вице-президент украинской ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, по этой же причине подавляющее большинство водителей отказываются выходить в рейсы.Глава одной из украинских сетей АЗС Дмитрий Леушкин, в свою очередь, предупреждал о возможности топливного коллапса в стране из-за мобилизации дальнобойщиков.Ужесточение мобилизации на УкраинеВ субботу, 18 мая, на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Согласно документу, в течение 60 дней военнообязанные должны обновить свои данные в военкомате в очной или электронной форме.Кроме того, все мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК или полиции.Для уклонистов предусмотрены санкции: от штрафов до лишения прав на управление машиной и насильственного привода в военкомат через полицию (в случае неявки по повестке). При этом норму о сроках демобилизации из закона убрали.Помимо этого, МИД Украины с 23 апреля потребовал от руководителей заграничных дипучреждений приостановить все консульские действия в отношении сограждан призывного возраста. Как пояснял глава ведомства Дмитрий Кулеба, такие меры помогут "восстановлению истинного отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом". Из постановления правительства следует, что военнообязанные больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946574098.html

https://ria.ru/20240515/uklonenie-1946043454.html

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украина, европа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, дмитрий кулеба